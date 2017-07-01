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1 июля 2017, 20:01 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

ХК СКА объявил о подписании трехлетнего контракта с нападающим Сергеем Калининым

МОСКВА, 1 июл — Р-Спорт. Форвард Сергей Калинин подписал контракт на три года с санкт-петербургским СКА, сообщается на официальном сайте клуба КХЛ.

Форвард Сергей Калинин подписал контракт на три года с <nobr>санкт-петербургским</nobr> <span class=error>СКА</span> сообщается на официальном сайте клуба <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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В мае источник, связанный с хоккеистом, сообщил агентству «Р-Спорт», что 26-летний Калинин подписал контракт со СКА.

В минувшем сезоне форвард провел 43 матча в регулярном чемпионате НХЛ за «Нью-Джерси Девилз», забросив две шайбы и дважды ассистировав партнерам. В феврале он был обменян в «Торонто Мейпл Лифс», но не провел за канадский клуб ни одной игры. В апреле омский «Авангард» объявил, что продал спортивные права на Калинина СКА.

В составе сборной России игрок в 2014 году стал чемпионом мира, а в 2016 году завоевал бронзу мирового первенства.

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