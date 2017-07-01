СМИ: Дадонов подпишет контракт с «Флоридой»
МОСКВА, 1 июл —
Р-Спорт. Чемпион мира 2014 года в составе сборной России форвард санкт-петербургского СКА Евгений Дадонов договорился о подписании контракта с клубом НХЛ «Флорида Пантерз», сообщает TSN.
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Дадонов уже выступал за «Флориду» с 2009 по 2012 год. 28-летний форвард подпишет с «Пантерз» трехлетний контракт с зарплатой в четыре миллиона долларов в год.
Ранее в СМИ сообщалось, что Дадонов может перейти в «Вегас Голден Найтс», который пополнил другой российский форвард Вадим Шипачев, также выступавший за СКА.
В прошедшем сезоне Дадонов забросил 39 шайб и сделал 46 результативных передач в 71 матче КХЛ и вместе со СКА завоевал Кубок Гагарина.
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