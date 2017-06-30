Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30245861/
30 июня 2017, 20:08 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Ниживий и Лавиньш вошли в тренерский штаб Озолиньша в ХК «Динамо» (Рига)

МОСКВА, 30 июн — Р-Спорт. Александр Ниживий и Родриго Лавиньш стали ассистентами главного тренера рижского «Динамо» Сандиса Озолиньша, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

Сообщается также, что тренер вратарей Юрис Клоданс сохранит свою позицию. О назначении Озолиньша на пост главного тренера «Динамо» клуб сообщило 29 мая.

Ниживий завершил карьеру хоккеиста в 2014 году. Ранее он защищал цвета нижегородского «Торпедо», ярославского «Локомотива», пражского «Льва», «Динамо (Москва) и «Динамо» (Рига). Лавиньш провел в Риге непосредственно в КХЛ шесть сезонов. Он также завершил карьеру в 2014-м. У обоих специалистов за спиной богатейший опыт выступления за сборную Латвии.

Динамо Р
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
23 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»

«Беспредел, свинство, расизм»: эксперты о проигрыше боксера Ковалева