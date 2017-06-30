Ниживий и Лавиньш вошли в тренерский штаб Озолиньша в ХК «Динамо» (Рига)
МОСКВА, 30 июн —
Р-Спорт. Александр Ниживий и Родриго Лавиньш стали ассистентами главного тренера рижского «Динамо» Сандиса Озолиньша, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
Сообщается также, что тренер вратарей Юрис Клоданс сохранит свою позицию. О назначении Озолиньша на пост главного тренера «Динамо» клуб сообщило 29 мая.
Ниживий завершил карьеру хоккеиста в 2014 году. Ранее он защищал цвета нижегородского «Торпедо», ярославского «Локомотива», пражского «Льва», «Динамо (Москва) и «Динамо» (Рига). Лавиньш провел в Риге непосредственно в КХЛ шесть сезонов. Он также завершил карьеру в 2014-м. У обоих специалистов за спиной богатейший опыт выступления за сборную Латвии.
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