Дмитрий Юдин перешел из СКА в «Спартак»
МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Московский «Спартак» объявил о переходе хоккеиста Дмитрия Юдина из
санкт-петербургского СКА. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
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Контракт с 21-летним россиянином рассчитан на два сезона. СКА получит денежную компенсацию.
В минувшем сезоне Юдин стал обладателем Кубка Гагарина в составе СКА, проведя за команду 16 матчей, при этом не набрав очков.
«Спартак» также продлил контракт с 23-летним защитником Всеволодом Сорокиным до 30 апреля 2019 года.
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