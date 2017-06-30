Дмитрий Юдин перешел из СКА в «Спартак»

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Контракт с 21-летним россиянином рассчитан на два сезона. СКА получит денежную компенсацию.

В минувшем сезоне Юдин стал обладателем Кубка Гагарина в составе СКА, проведя за команду 16 матчей, при этом не набрав очков.

«Спартак» также продлил контракт с 23-летним защитником Всеволодом Сорокиным до 30 апреля 2019 года.