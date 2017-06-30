Тренер: Хоккеист Вишневский сам захотел подписать пробный контракт с «Северсталью»
МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Защитник Виталий Вишневский сам выразил желание подписать просмотровый контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Северсталь». Об этом ТАСС по телефону рассказал главный тренер череповецкой команды Александр Гулявцев.
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Ранее о подписании такого контракта с 37-летним игроком сообщило издание «Cпорт-Экспресс».
«Действительно в ближайшие дни мы подпишем с Виталием просмотровый контракт. Инициатива исходила от самого Вишневского. Хоккеист изъявил желание сначала пройти тренировочный лагерь, и уже по его результатам обсудить полноценный контракт», — сказал Гулявцев.
Вишневский не играл на профессиональном уровне с 2015 года. В прошлом году хоккеист принял участие в тренировочном лагере клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Анахайм», однако не смог пробиться в состав команды.
По словам Гулявцева, игроку не потребуется много времени, для того чтобы набрать оптимальную форму. «Абсолютно уверен, что через предсезонные игры хоккеист наберет оптимальную форму и мы подпишем полноценный контракт. Виталий является защитником, у которого за плечами огромный опыт. У него были и силовые тренировки, и индивидуальные занятия на льду, так что я уверен, что долго вспоминать хоккейные навыки ему не придется», — отметил тренер.
Вишневский играл за ярославское «Торпедо» в сезоне-1998/99, воскресенский «Химик» (2004/05), ярославский «Локомотив» (2008−2010, 2012−2015), а также питерский СКА (2010−2012). В НХЛ хоккеист выступал за «Анахайм» (1999−2004, 2005−2006), а также «Нью-Джерси» в сезоне-2007/08. В составе сборной России защитник является чемпионом мира среди молодежных команд 1999 года и чемпионом мира 2009 года.
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