Тренер: Хоккеист Вишневский сам захотел подписать пробный контракт с «Северсталью»

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Ранее о подписании такого контракта с 37-летним игроком сообщило издание «Cпорт-Экспресс».

«Действительно в ближайшие дни мы подпишем с Виталием просмотровый контракт. Инициатива исходила от самого Вишневского. Хоккеист изъявил желание сначала пройти тренировочный лагерь, и уже по его результатам обсудить полноценный контракт», — сказал Гулявцев.

Вишневский не играл на профессиональном уровне с 2015 года. В прошлом году хоккеист принял участие в тренировочном лагере клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Анахайм», однако не смог пробиться в состав команды.

По словам Гулявцева, игроку не потребуется много времени, для того чтобы набрать оптимальную форму. «Абсолютно уверен, что через предсезонные игры хоккеист наберет оптимальную форму и мы подпишем полноценный контракт. Виталий является защитником, у которого за плечами огромный опыт. У него были и силовые тренировки, и индивидуальные занятия на льду, так что я уверен, что долго вспоминать хоккейные навыки ему не придется», — отметил тренер.

Вишневский играл за ярославское «Торпедо» в сезоне-1998/99, воскресенский «Химик» (2004/05), ярославский «Локомотив» (2008−2010, 2012−2015), а также питерский СКА (2010−2012). В НХЛ хоккеист выступал за «Анахайм» (1999−2004, 2005−2006), а также «Нью-Джерси» в сезоне-2007/08. В составе сборной России защитник является чемпионом мира среди молодежных команд 1999 года и чемпионом мира 2009 года.