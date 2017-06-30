Горди Дуайер возглавит минский ХК «Динамо»
МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Минский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» достиг предварительной договоренности о подписании соглашения с тренером Горди Дуайером. Об этом сообщает
пресс-служба клуба.
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На какой срок будет заключен контракт с 39-летним канадским специалистом, не сообщается.
23 июня клуб расторг контракт с главным тренером Крэйгом Вудкрофтом, который возглавлял «Динамо» с 2016 года, параллельно занимая должность ассистента главного тренера сборной Белоруссии. Клуб под его руководством занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции и вышел в
Дуайер в сезонах-2015/16 и 2016/17 возглавлял хорватский «Медвешчак». Кроме того, он ходил в тренерский штаб сборной Канады, выигравшей Кубок Шпенглера в 2016 году.
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