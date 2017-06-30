Вудкрофт: Был план, как сделать «Динамо» Мн чемпионом, клуб пошёл другим путём
Экс главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги работы в КХЛ.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Я получил большое наслаждение от сезона, проведённого в Минске. Пожалуй, это был лучший год в моей жизни. Мы разработали трёхлетний план, конечная цель которого — сделать команду чемпионом КХЛ. Однако в новых условиях, с принятой в клубе моделью развития осуществить задуманное видится сложным. Клуб предпочёл идти вперёд с другими людьми. Большинство легионеров ушли, тренерский штаб разобрали по частям… А ведь эти хоккеисты и наставники сыграли ключевую роль в том, что мы успешно выступали в прошедшем сезоне.
Я уверен, что «Динамо» могло бы выиграть чемпионат КХЛ. За год команда добилась серьёзного прогресса. Наш сезон ни в коем случае не был безупречным. Но хотелось проанализировать всё, что случилось за этот год, внести
Самый счастливый день — когда мы обеспечили выход в
Давно ли получил предложение из Швейцарии? Не очень. Когда работал в Германии, регулярно смотрел матчи швейцарской лиги. Неплохо информирован. Это серьёзный уровень. Полно классных тренеров, команды исповедуют скоростной хоккей. Одна из лучших лиг в мире, пользующаяся заслуженным уважением, — цитирует тренера «Прессбол».
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