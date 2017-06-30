Вудкрофт: Был план, как сделать «Динамо» Мн чемпионом, клуб пошёл другим путём

«Я получил большое наслаждение от сезона, проведённого в Минске. Пожалуй, это был лучший год в моей жизни. Мы разработали трёхлетний план, конечная цель которого — сделать команду чемпионом КХЛ. Однако в новых условиях, с принятой в клубе моделью развития осуществить задуманное видится сложным. Клуб предпочёл идти вперёд с другими людьми. Большинство легионеров ушли, тренерский штаб разобрали по частям… А ведь эти хоккеисты и наставники сыграли ключевую роль в том, что мы успешно выступали в прошедшем сезоне.

Я уверен, что «Динамо» могло бы выиграть чемпионат КХЛ. За год команда добилась серьёзного прогресса. Наш сезон ни в коем случае не был безупречным. Но хотелось проанализировать всё, что случилось за этот год, внести какие-то небольшие изменения и двигаться дальше. Этот процесс и начался по окончании сезона. В последние пару месяцев эти перемены хорошо ощущались. Команда только закончила лучший в своей истории сезон — и вдруг такие новости. Меня это озадачило. Мы заложили хороший фундамент. Я горжусь тем, чего нам удалось достичь за сезон. Мы с помощниками вкладывали в команду душу и сердце. Я ни о чём не жалею и ухожу с высоко поднятой головой. КХЛ — отличная лига.

Самый счастливый день — когда мы обеспечили выход в плей-офф. Это означало, что первая цель достигнута. Что касается худшего… Хмм… Если задуматься, его и не было. Конечно, сложные периоды порой бывали. Серии поражений, которые длились дольше, чем мы рассчитывали, череда травм… Мы сохранили позитивный настрой и закалили характер. Некоторые хоккеисты называли меня самым жёстким тренером «Динамо»? Просто у меня высокие стандарты и ожидания, и игроки должны им отвечать. Моим преемником станет белорус? Если судить по тому, что происходит, всё указывает на такой вариант.

Давно ли получил предложение из Швейцарии? Не очень. Когда работал в Германии, регулярно смотрел матчи швейцарской лиги. Неплохо информирован. Это серьёзный уровень. Полно классных тренеров, команды исповедуют скоростной хоккей. Одна из лучших лиг в мире, пользующаяся заслуженным уважением, — цитирует тренера «Прессбол».