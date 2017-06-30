Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30237590/
30 июня 2017, 11:58 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Ак Барс»: Клуб ведет переговоры с Зариповым, но рано говорить о чем-то конкретно

МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Казанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» продолжает переговоры с нападающим Данисом Зариповым, но говорить о его переходе пока рано. Об этом ТАСС сообщил директор казанского клуба Шамил Хуснутдинов.

Зарипов последние четыре сезона провел в составе магнитогорского Металлурга в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Зарипов последние четыре сезона провел в составе магнитогорского «Металлурга», в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016) и лучшим снайпером плей-офф (2017). В конце мая нынешнего года у него истек контракт с магнитогорским клубом. В составе «Ак Барса» Зарипов выигрывал чемпионат суперлиги (2006) и Кубок Гагарина (2009, 2010).

«Да, мы с ним общаемся — это не секрет. Но о чем-то конкретном говорить еще рано», — сказал Хуснутдинов.

«Металлург» также ведет переговоры с 36-летним Зариповым о продлении контракта.

Ак Барс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
30 июня

Сарсания опроверг информацию о том, что Смолов может перейти в ФК "Зенит"

Рябинский: бывший чемпион мира Дрозд периодически высказывает желание вернуться на ринг

Горди Дуайер возглавит минский ХК "Динамо"