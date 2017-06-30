«Ак Барс»: Клуб ведет переговоры с Зариповым, но рано говорить о чем-то конкретно

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Зарипов последние четыре сезона провел в составе магнитогорского «Металлурга», в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016) и лучшим снайпером плей-офф (2017). В конце мая нынешнего года у него истек контракт с магнитогорским клубом. В составе «Ак Барса» Зарипов выигрывал чемпионат суперлиги (2006) и Кубок Гагарина (2009, 2010).

«Да, мы с ним общаемся — это не секрет. Но о чем-то конкретном говорить еще рано», — сказал Хуснутдинов.

«Металлург» также ведет переговоры с 36-летним Зариповым о продлении контракта.