«Ак Барс»: Клуб ведет переговоры с Зариповым, но рано говорить о чем-то конкретно
МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Казанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» продолжает переговоры с нападающим Данисом Зариповым, но говорить о его переходе пока рано. Об этом ТАСС сообщил директор казанского клуба Шамил Хуснутдинов.
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Зарипов последние четыре сезона провел в составе магнитогорского «Металлурга», в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016) и лучшим снайпером
«Да, мы с ним общаемся — это не секрет. Но о
«Металлург» также ведет переговоры с 36-летним Зариповым о продлении контракта.
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