Павел Францоуз: Руководство «Трактора» отказалось отпустить меня в НХЛ

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— Не уверен, что получится уехать в НХЛ этим летом, — приводит iSport.cz слова Францоуза. — У меня еще год контракта с Трактором, который нужно отработать до конца. Не знаю, что должно случиться, чтобы меня отпустили.

У меня не было конкретных предложений, но я контактировал с некоторыми из клубов НХЛ. Они хотели понять, готов ли «Трактор» меня отпустить. Руководство челябинцев ответило отказом.