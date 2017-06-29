Павел Францоуз: Руководство «Трактора» отказалось отпустить меня в НХЛ
Вратарь «Трактора» Павел Францоуз сомневается, что в этом сезоне ему удастся перейти в один из клубов НХЛ. По словам голкипера, челябинцы отказались отпустить его в североамериканскую лигу.
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— Не уверен, что получится уехать в НХЛ этим летом, — приводит iSport.cz слова Францоуза. — У меня еще год контракта с Трактором, который нужно отработать до конца. Не знаю, что должно случиться, чтобы меня отпустили.
У меня не было конкретных предложений, но я контактировал с некоторыми из клубов НХЛ. Они хотели понять, готов ли «Трактор» меня отпустить. Руководство челябинцев ответило отказом.
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