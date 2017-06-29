СКА серьезно поговорит с Ковальчуком. Форварда-звезду перехватят у клубов НХЛ?

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1. Александр Радулов

Он станет неограниченно свободным агентом. Переговоры с «Монреалем» проходят в вялотекущем режиме. Радулов хочет получить $7 млн в год на четыре сезона. «Канадиенс» столько не дают. После 1 июля форвард протестирует рынок НХЛ — и если не получит нужный контракт, то может вернуться в Россию.

2. Илья Ковальчук.

Имеет несколько вариантов в НХЛ, включая в «Коламбус». Но скоро проведет переговоры со СКА — есть вариант, что Кови останется в КХЛ, чтобы сыграть на Олимпиаде. Да и такие деньги, как в России, за океаном он не получит. Где лучше? Тут вопрос выбора.

3. Дмитрий Куликов.

Защитник был хорош во «Флориде», но после обмена в «Баффало» совершенно потерялся. Плюс навалились травмы. Куликову нужно срочно менять команду в НХЛ после 1 июля. У этого игрока еще есть потенциал, он сможет найти работу в Америке.

4. Евгений Кузнецов.

Ведет переговоры с «Вашингтоном», но есть слухи, что в СКА ему предлагают $10 млн за сезон. Трудно сделать выбор, когда предложение из России перебивает американский вариант больше, чем в два раза. А еще фактор Олимпиады — в Пхенчхан хотят поехать все.

5. Дмитрий Орлов.

Такая же ситуация — у защитника пока нет контракта с «Вашингтоном». Казалось, что столичному клубу просто не нужен этот игрок. Но в итоге «столичные» защитили Орлова на драфте расширения. Все идет к тому, что Дмитрий получит новый контракт — в районе $25 млн на пять лет. Если в НХЛ все сорвется, то Орлова с радостью ждут в ЦСКА.

6. Андрей Марков.

Ветеран, который всю заокеанскую карьеру провел в «Монреале», хотел бы получить от своего уже родного клуба двухлетний контракт на $12 млн. Это очень большие деньги, но Маркову из уважения могут пойти навстречу. К тому же класс его игры по-прежнему неплох. В другом клубе мы Андрея не видим, проще завершить карьеру.

7. Наиль Якупов.

«Сент-Луис» не сделал квалификационное предложение этому форварду, который снова был неубедителен. Понятно, что и в «Эдмонтоне» его не будет. Цель Якупова — зацепиться в любом клубе НХЛ, где ему дадут новый шанс. Как говорит его агент Игорь Ларионов, это может быть «Ванкувер», где когда-то выступал сам Профессор. Если в НХЛ не сложится, то есть лишь один выход — СКА, который владеет правами на игрока.

8. Александр Бурмистров.

Не получил предложение от «Аризоны» — клуб не имеет планов на этого форварда. Как говорят, Бурмистров дал информацию, что имеет шесть предложений из НХЛ. Круто, если так — увидим, что выберет Александр после 1 июля. Но если что, его могут забрать обратно в КХЛ под девизом «Олимпийские кадры».

9. Михаил Григоренко.

Не понадобился «Колорадо», который не сделал ему предложение. Григоренко вернулся бы в ЦСКА, но его жена из Канады — она вряд ли хочет переезжать в Москву. Да и сам Михаил понимает, что если не зацепится в НХЛ, обратно могут не позвать.

10. Никита Нестеров.

В прошлом сезоне оказался не нужен «Тампе» — его обменяли в «Монреаль», но и там игрок не прижился. Нестеров с 1 июля станет неограниченно свободным агентом. В каком клубе найдет себе работу талантливый, но не всегда дисциплинированный защитник — загадка.

11. Роман Любимов.

Получил квалификационное предложение от «Филадельфии». И можно его принять, если быть уверенным, что «летчики» в следующем сезоне дадут играть, а не продержат на лавке. Альтернатива — ЦСКА, где хотят видеть Любимова. А еще — Олимпиада….