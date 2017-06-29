СМИ: Да Коста намерен продолжить карьеру в НХЛ
Журналист TSN Даррен Дрегер убежден, что форвард ЦСКА Стефан Да Коста продолжит карьеру в НХЛ. Ранее проведший в КХЛ три года француз отмечал, что не знает, останется ли в ЦСКА.
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— Несколько клубов обратились к Да Косте, — написал в своем Твиттере Дрегер. — Он на сто процентов намерен сыграть в НХЛ в следующем сезоне.
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