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29 июня 2017, 18:54 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

СМИ: Да Коста намерен продолжить карьеру в НХЛ

Журналист TSN Даррен Дрегер убежден, что форвард ЦСКА Стефан Да Коста продолжит карьеру в НХЛ. Ранее проведший в КХЛ три года француз отмечал, что не знает, останется ли в ЦСКА.

Журналист TSN <span class=error>Даррен</span> <span class=error>Дрегер</span> убежден что форвард ЦСКА <span class=error>Стефан</span> Да Коста продолжит карьеру в <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
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— Несколько клубов обратились к Да Косте, — написал в своем Твиттере Дрегер. — Он на сто процентов намерен сыграть в НХЛ в следующем сезоне.

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