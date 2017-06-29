Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30233189/
29 июня 2017, 18:57 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Минское «Динамо» подписало просмотровый контракт с защитником Знахаренко

Минское «Динамо» подписало просмотровый контракт с защитником Дмитрием Знахаренко, информирует официальный сайт клуба из Беларуси.

Минское «Динамо» подписало просмотровый контракт с защитником Дмитрием Знахаренко, информирует официальный сайт клуба из Беларуси.

23-летний хоккеист в прошлом сезоне выступал за «Динамо-Молодечно» и «Динамо-Минск». В Континентальной хоккейной лиги защитник провёл два сезона, за это время сыграл в 53 матчах, набрав 5 (1+4) результативных баллов.

В прошедшем сезоне минская команда заняла шестое место по итогам регулярного чемпионата КХЛ, в первом раунде плей-офф уступила ярославскому «Локомотиву» со счётом 1−4.

Динамо Мн
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО