Минское «Динамо» подписало просмотровый контракт с защитником Знахаренко

Минское «Динамо» подписало просмотровый контракт с защитником Дмитрием Знахаренко, информирует официальный сайт клуба из Беларуси.



23-летний хоккеист в прошлом сезоне выступал за «Динамо-Молодечно» и «Динамо-Минск». В Континентальной хоккейной лиги защитник провёл два сезона, за это время сыграл в 53 матчах, набрав 5 (1+4) результативных баллов.



В прошедшем сезоне минская команда заняла шестое место по итогам регулярного чемпионата КХЛ, в первом раунде плей-офф уступила ярославскому «Локомотиву» со счётом 1−4.