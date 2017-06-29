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29 июня 2017, 18:13 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

КХЛ рассмотрит статус игроков «Динамо» 4 июля

МОСКВА, 29 июн — Р-Спорт, Артем Калинин. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) 4 июля рассмотрит вопрос о присвоении игрокам, выступавшим в сезоне-2016/17 за московское «Динамо», статуса неограниченного свободных агентов, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе КХЛ.

Континентальная хоккейная лига (<span class=error>КХЛ</span>) 4 июля рассмотрит вопрос о присвоении игрокам выступавшим в сезоне-2016/17 за московское Динамо статуса неограниченного свободных агентов сообщили агентству Р-Спорт в <nobr>пресс-службе</nobr> <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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Ранее глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко сообщил «Р-Спорт», что двенадцать хоккеистов, представляющие три клуба системы московского «Динамо», обратились в профсоюз с целью разрешения вопросов, связанных с задолженностями по заработанной плате. Позже в СМИ появилась информация, что с 1 июля все игроки «Динамо», перед которыми клуб имеет задолженность по заработной плате, станут неограниченно свободными агентами.

«В дисциплинарный комитет КХЛ поступил ряд заявлений от хоккеистов АНО ОХК “Динамо” Москва о присвоении им статуса “неограниченно свободный агент”. Заседание по данным делам назначено на вторник, 04 июля 2017 года», — сообщили в пресс-службе.

Ранее председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский заявил, что долги хоккейного клуба «Динамо» составляют порядка 2 миллиардов рублей. По информации агентства «Р-Спорт», из них общий долг перед хоккеистами составляет чуть менее 728 миллионов рублей.

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