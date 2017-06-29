Тимченко: ХК СКА в четверг проведет переговоры с Ковальчуком

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Контракт Ковальчука со СКА истек 30 мая, после чего игрок стал неограниченно свободным агентом. Хоккеист ведет переговоры как со СКА, так и с рядом клубов Национальной хоккейной лиги, где он выступал с 2001 по 2013 годы с перерывом на локаут в сезоне-2004/2005.

«Насчет продления контракта с Ковальчуком, мы будем разговаривать с ним сегодня. Может быть уже сегодня будут новости, — сказал Тимченко. — Желание сохранить Илью у нас есть — он наш хоккеист, патриот и любит играть за сборную. Будем надеяться на него».

В составе СКА нападающий дважды становился обладателем Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне он провел 78 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), в которых набрал 87 очков (38 шайб + 49 передач).