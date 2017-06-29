Пуяц, Ерофеев, Липсбергс и Елисеев продлили контракты с рижским «Динамо»
Рижское «Динамо» заключило новые контракты с защитниками Георгием Пуяцем и Александром Ерофеевым, а также нападающими Робертсом Липсбергсом и Николаем Елисеевым.
Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
36-летний Пуяц в прошедшем сезоне провёл 24 матча, в которых набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности «+1». 33-летний Ерофеев в 47 играх отметился 5 (1+4) баллами при показателе полезности «-10».
22-летний Липсбергс сыграл 31 матч, набрав 7 (3+4) очка. 22-летний Елисеев в 24 играх забросил две шайбы и сделал одну передачу.
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