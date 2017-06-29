Тимченко: КХЛ не может составить календарь из-за ситуации с московским «Динамо»
МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не может составить календарь на сезон-2017/18
из-за ситуации с московским «Динамо». Об этом журналистам сообщил председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко.
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«Мы пока что не знаем, что будет с “Динамо”, процесс идет. Сейчас непонятно, сколько клубов будут участвовать, поэтому мы не можем составить календарь. Но календарь будет выстроен так, чтобы сборная получила достаточно времени для подготовки к Олимпийским играм», — заявил Тимченко.
5 июня ООО «ХК «Динамо», являющееся структурой Всероссийского
В среду агент нападающего «Динамо» Егора Дугина Шуми Бабаев сообщил ТАСС, что все игроки, перед которыми у клуба есть долги, станут неограниченно свободными агентами с 1 июля.
Ранее капитан «Динамо» Алексей Терещенко, имеющий действующий контракт с АНО ОХК «Динамо», сообщил, что не будет выступать за команду, пока не будут погашены долги перед игроками и сотрудниками клуба, включая работников клубной школы. При этом ООО ХК «Динамо», подавшее заявку в КХЛ, не планирует погашать долги перед командой, поскольку оно не является правопреемником АНО «Объединенный хоккейный клуб «Динамо».
Сейчас клуб проводит технические процедуры, связанные с подготовкой индивидуальных контрактов игроков. Медицинский осмотр хоккеистов пройдет с 3 по 5 июля.