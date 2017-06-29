Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30230607/
29 июня 2017, 15:24 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Нападающий Богдан Потехин перейдёт из «Металлурга» Мг в «Амур»

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Богдан Потехин перейдёт из магнитогорского «Металлурга» в хабаровский «Амур».

24-летний форвард выступал в составе «Магнитки» на протяжении семи сезонов и завоевал с командой два Кубка Гагарина (2014, 2016). В прошедшем сезоне он принял участие в 23 матчах регулярного чемпионата, отметившись 2 (1+1) очками при показателе полезности «-5». В плей-офф провёл две игры, не отметившись результативными действиями. Всего в КХЛ на его счету 42 (18+24) очка в 276 матчах.

Металлург Мг
Новости Матчи Состав Статистика
Амур
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО