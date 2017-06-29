Нападающий Богдан Потехин перейдёт из «Металлурга» Мг в «Амур»
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
Как стало известно «Чемпионату», нападающий Богдан Потехин перейдёт из магнитогорского «Металлурга» в хабаровский «Амур».
24-летний форвард выступал в составе «Магнитки» на протяжении семи сезонов и завоевал с командой два Кубка Гагарина (2014, 2016). В прошедшем сезоне он принял участие в 23 матчах регулярного чемпионата, отметившись 2 (1+1) очками при показателе полезности «-5». В
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