ХК «Северсталь» и голкипер Роман Смирягин расторгли контракт
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
МОСКВА, 29 июн —
Р-Спорт. Хоккейный клуб «Северсталь» и голкипер Роман Смирягин пришли к соглашению о расторжении контракта, сообщается на официальном сайте череповецкой команды.
В минувшем сезоне вратарь 12 раз выходил на лед, в том числе 5 раз менял Якуба Коваржа по ходу матча. За это игровое время он отразил 237 бросков (89,1%), коэффициент надежности — 3,14. Карьеру Смирягин продолжит в чемпионате ВХЛ.
«Северсталь» благодарит Романа за проделанную работу и желает ему дальнейших успехов в профессиональном спорте, — говорится в сообщении.
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