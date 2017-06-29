Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30229086/
29 июня 2017, 13:48 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

ХК «Северсталь» и голкипер Роман Смирягин расторгли контракт

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

МОСКВА, 29 июн — Р-Спорт. Хоккейный клуб «Северсталь» и голкипер Роман Смирягин пришли к соглашению о расторжении контракта, сообщается на официальном сайте череповецкой команды.

В минувшем сезоне вратарь 12 раз выходил на лед, в том числе 5 раз менял Якуба Коваржа по ходу матча. За это игровое время он отразил 237 бросков (89,1%), коэффициент надежности — 3,14. Карьеру Смирягин продолжит в чемпионате ВХЛ.

«Северсталь» благодарит Романа за проделанную работу и желает ему дальнейших успехов в профессиональном спорте, — говорится в сообщении.

Северсталь
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
23 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»

«Беспредел, свинство, расизм»: эксперты о проигрыше боксера Ковалева