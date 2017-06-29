ХК «Северсталь» и голкипер Роман Смирягин расторгли контракт

В минувшем сезоне вратарь 12 раз выходил на лед, в том числе 5 раз менял Якуба Коваржа по ходу матча. За это игровое время он отразил 237 бросков (89,1%), коэффициент надежности — 3,14. Карьеру Смирягин продолжит в чемпионате ВХЛ.

«Северсталь» благодарит Романа за проделанную работу и желает ему дальнейших успехов в профессиональном спорте, — говорится в сообщении.