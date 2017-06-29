«Динамо» теряет игроков, Скривенс собирается в Уфу. Таблица трансферов КХЛ
Сведберг официально покинул «Салават Юлаев», Гавриков решился остаться в России и перешёл в СКА, а московское «Динамо» хотят «разграбить».
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Западная конференция
Прошедшие семь дней вновь не принесли активизации на трансферном рынке. Двукратный чемпион мира защитник Константин Корнеев официально оформил соглашение с череповецкой «Северсталью». Кроме этого клуб усилился ещё несколькими защитниками: на полноценный контракт пришёл Станислав Калашников из «Кузни», а на просмотровый были приглашены Алексей Шестопалов, Денис Ванин и Максим Рогов.
Главное событие последних семи дней связано с тем, что защитник «Локомотива» Владислав Гавриков принял решение остаться в России ещё на два года и подписал контракт с петербургским СКА. Своё решение он объяснил желанием сыграть на ближайшей зимней Олимпиаде в Пхёнчхане.
До открытия лагерей клубов лиги осталось совсем немного времени, и непонятно, кто будет выступать за московское «Динамо». Существует вероятность, что все игроки системы получат статус неограниченно свободного агента, ряд молодых хоккеистов уже отправился в Северную Америку, а на тех, кто не вызывает такого интереса за океаном, началась охота здесь. ЦСКА хочет заполучить Мэта Робинсона, а «Салават Юлаев» — Артёма Фёдорова. Также появилась информация, что «Динамо» покинут Максим Карпов и Егор Дугин.
Не лучше дела в другом динамовском коллективе, который базируется в Минске. На днях клуб расторг контракт с главным тренером Крэйгом Вудкрофтом, которому не пришёлся по душе новый вектор развития коллектива, основанный на отказе от легионеров. Тем самым у московского «Динамо» нет состава, а у минского — тренерского штаба. А ведь медосмотры в ряде клубов начнутся уже 2 июля.
Восточная конференция
На Востоке вновь привлёк к себе внимание нижнекамский «Нефтехимик». Клуб заключил контракт с защитником Олегом Пигановичем, пропустившим прошлый сезон
«Салават Юлаев»
Владивостокский «Адмирал» расторг соглашение с форвардом Владимиром Ткачёвым, в клубе пояснили, что это всего лишь «технический момент». А по факту хоккеисту позволили спокойно съездить в лагеря развития клубов НХЛ, которые проходят в эти дни в Канаде и США. Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» официально заключил контракты с защитником Евгением Рыбницким и форвардом Этаном Вереком.
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