«Динамо» теряет игроков, Скривенс собирается в Уфу. Таблица трансферов КХЛ

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Западная конференция

Прошедшие семь дней вновь не принесли активизации на трансферном рынке. Двукратный чемпион мира защитник Константин Корнеев официально оформил соглашение с череповецкой «Северсталью». Кроме этого клуб усилился ещё несколькими защитниками: на полноценный контракт пришёл Станислав Калашников из «Кузни», а на просмотровый были приглашены Алексей Шестопалов, Денис Ванин и Максим Рогов.

Главное событие последних семи дней связано с тем, что защитник «Локомотива» Владислав Гавриков принял решение остаться в России ещё на два года и подписал контракт с петербургским СКА. Своё решение он объяснил желанием сыграть на ближайшей зимней Олимпиаде в Пхёнчхане.

До открытия лагерей клубов лиги осталось совсем немного времени, и непонятно, кто будет выступать за московское «Динамо». Существует вероятность, что все игроки системы получат статус неограниченно свободного агента, ряд молодых хоккеистов уже отправился в Северную Америку, а на тех, кто не вызывает такого интереса за океаном, началась охота здесь. ЦСКА хочет заполучить Мэта Робинсона, а «Салават Юлаев» — Артёма Фёдорова. Также появилась информация, что «Динамо» покинут Максим Карпов и Егор Дугин.

Не лучше дела в другом динамовском коллективе, который базируется в Минске. На днях клуб расторг контракт с главным тренером Крэйгом Вудкрофтом, которому не пришёлся по душе новый вектор развития коллектива, основанный на отказе от легионеров. Тем самым у московского «Динамо» нет состава, а у минского — тренерского штаба. А ведь медосмотры в ряде клубов начнутся уже 2 июля.

Восточная конференция