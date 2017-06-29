Альберт Ширгазиев вернулся на пост тренера вратарей ХК «Автомобилист»
МОСКВА, 29 июн —
Р-Спорт. Альберт Ширгазиев вернулся на пост тренера вратарей «Автомобилиста», сообщается на официальном сайте екатеринбургского хоккейного клуба.
Ширгазиев, выступавший за «Автомобилист» во время игровой карьеры, работал тренером вратарей команды с 2008 по 2013 годы.
В прошлом сезоне 52-летний специалист готовил вратарей нижнетагильского «Спутника».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter