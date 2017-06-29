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29 июня 2017, 11:00 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Альберт Ширгазиев вернулся на пост тренера вратарей ХК «Автомобилист»

МОСКВА, 29 июн — Р-Спорт. Альберт Ширгазиев вернулся на пост тренера вратарей «Автомобилиста», сообщается на официальном сайте екатеринбургского хоккейного клуба.

Ширгазиев, выступавший за «Автомобилист» во время игровой карьеры, работал тренером вратарей команды с 2008 по 2013 годы.

В прошлом сезоне 52-летний специалист готовил вратарей нижнетагильского «Спутника».

Автомобилист
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