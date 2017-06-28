Московский ХК «Динамо» согласовал основной состав на сезон-2017/18
МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Московское «Динамо» принципиально согласовало состав для выступления в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2017/18. Об этом сообщает
пресс-служба Всероссийского-спортивного общества «Динамо».
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Клуб проводит технические процедуры, связанные с подготовкой индивидуальных контрактов игроков. Медицинский осмотр хоккеистов пройдет с 3 по 5 июля.
5 июня ООО «ХК «Динамо», являющееся структурой Всероссийского
В среду агент нападающего «Динамо» Егора Дугина Шуми Бабаев сообщил ТАСС, что все игроки, перед которыми у клуба есть долги, станут неограниченно свободными агентами с 1 июля.
Ранее капитан «Динамо» Алексей Терещенко, имеющий действующий контракт с АНО ОХК «Динамо», сообщил, что не будет выступать за команду, пока не будут погашены долги перед игроками и сотрудниками клуба, включая работников клубной школы. При этом ООО ХК «Динамо», подавшее заявку в КХЛ, не планирует погашать долги перед командой, поскольку оно не является правопреемником АНО «Объединенный хоккейный клуб «Динамо».
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