Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30221150/
28 июня 2017, 19:48 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Московский ХК «Динамо» согласовал основной состав на сезон-2017/18

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Московское «Динамо» принципиально согласовало состав для выступления в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2017/18. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского-спортивного общества «Динамо».

Клуб проводит технические процедуры связанные с подготовкой индивидуальных контрактов игроков. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Клуб проводит технические процедуры, связанные с подготовкой индивидуальных контрактов игроков. Медицинский осмотр хоккеистов пройдет с 3 по 5 июля. Пресс-служба отмечает, что «Динамо» находится в постоянном контакте и проводит консультации с Континентальной хоккейной лигой и Федерацией хоккея России.

5 июня ООО «ХК «Динамо», являющееся структурой Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо», подало документы на участие в чемпионате КХЛ сезона-2017/18. АНО ОХК «Динамо» имеет долги на сумму около 2 млрд рублей. Задолженность по зарплате игрокам за три месяца составляет около 800 млн рублей. Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко ранее сообщил ТАСС, что его организация подала иски в суд, прокуратуру и Следственный комитет по причине невыплаты задолженности.

В среду агент нападающего «Динамо» Егора Дугина Шуми Бабаев сообщил ТАСС, что все игроки, перед которыми у клуба есть долги, станут неограниченно свободными агентами с 1 июля.

Ранее капитан «Динамо» Алексей Терещенко, имеющий действующий контракт с АНО ОХК «Динамо», сообщил, что не будет выступать за команду, пока не будут погашены долги перед игроками и сотрудниками клуба, включая работников клубной школы. При этом ООО ХК «Динамо», подавшее заявку в КХЛ, не планирует погашать долги перед командой, поскольку оно не является правопреемником АНО «Объединенный хоккейный клуб «Динамо».

ХК Динамо
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Хоккеист московского «Динамо» Дугин с 1 июля станет неограниченно свободным агентом

Хоккеист московского «Динамо» Дугин с 1 июля станет неограниченно свободным агентом

МОСКВА, 28 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Нападающий московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» Егор Дугин с 1 июля получит статус неограниченно свободного агента. Об этом ТАСС сообщил представитель игрока Шуми Бабаев.
Еще 7 новостей  Все новости
28 июня

РФПЛ: финал Кубка России пройдет 9 мая, матч с вероятностью 99% состоится в Волгограде

Гинер: лимит на легионеров является ошибкой российского футбола

Торгованов продолжит работу в сборной России по гандболу