Хоккеист московского «Динамо» Дугин с 1 июля станет неограниченно свободным агентом

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«Насколько понимаю, все игроки, перед которыми у клуба есть долги, станут свободными агентами. Точно могу говорить только за Егора Дугина — он с 1 июля станет неограниченно свободным агентом. Варианты продолжения карьеры у него есть, все станет понятно в ближайшее время», — сказал Бабаев.