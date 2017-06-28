Хоккеист московского «Динамо» Дугин с 1 июля станет неограниченно свободным агентом
МОСКВА, 28 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Нападающий московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» Егор Дугин с 1 июля получит статус неограниченно свободного агента. Об этом ТАСС сообщил представитель игрока Шуми Бабаев.
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«Насколько понимаю, все игроки, перед которыми у клуба есть долги, станут свободными агентами. Точно могу говорить только за Егора Дугина — он с 1 июля станет неограниченно свободным агентом. Варианты продолжения карьеры у него есть, все станет понятно в ближайшее время», — сказал Бабаев.
Дугин выступает в КХЛ с сезона-2009/10, его первым клубом в лиге был челябинский «Трактор». В «Динамо» хоккеист перешел в сезоне-2013/14. В предыдущем сезоне он сыграл в 41 матче регулярного чемпионата (2 шайбы + 6 передач), а также в 1 игре