Генменеджер «Югры»: Все позиции закрыты, Сведберга не возьмём

Также стало известно, что в ближайшее время состав уфимской команды пополнит экс-вратарь минского «Динамо» Бен Скривенс.

«На данный момент никаких новых приобретений не будет, все позиции в команде — закрыты. Сведберга не возьмём, у нас есть вратари», — сказал Хацей в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.