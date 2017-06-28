Генменеджер «Югры»: Все позиции закрыты, Сведберга не возьмём
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
Генеральный менеджер
ханты-мансийской «Югры» Евгений Хацей прокомментировал возможное подписание голкипера Николаса Сведберга, с которым расторг контракт уфимский «Салават Юлаев».
Также стало известно, что в ближайшее время состав уфимской команды пополнит
«На данный момент никаких новых приобретений не будет, все позиции в команде — закрыты. Сведберга не возьмём, у нас есть вратари», — сказал Хацей в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter