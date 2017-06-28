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28 июня 2017, 15:41 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Генменеджер «Югры»: Все позиции закрыты, Сведберга не возьмём

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

Генеральный менеджер ханты-мансийской «Югры» Евгений Хацей прокомментировал возможное подписание голкипера Николаса Сведберга, с которым расторг контракт уфимский «Салават Юлаев».

Также стало известно, что в ближайшее время состав уфимской команды пополнит экс-вратарь минского «Динамо» Бен Скривенс.

«На данный момент никаких новых приобретений не будет, все позиции в команде — закрыты. Сведберга не возьмём, у нас есть вратари», — сказал Хацей в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.

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