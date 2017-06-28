Нападающий Владимир Кузнецов вернулся в систему «Автомобилиста»
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
Состав «Автомобилиста» пополнил воспитанник клуба Владимир Кузнецов.
Контракт рассчитан на один год.
Нападающий родился 18 февраля 1998 года в Екатеринбурге, является выпускником «Юности». В МХЛ хоккеист дебютировал в 2014 году, провёл один сезон за «Авто». В 48 матчах на его счету 16 (9+7) очков. Затем хоккеист отправился в Северную Америку, два года выступал в юниорской лиге Квебека за
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