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28 июня 2017, 15:13 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Нападающий Владимир Кузнецов вернулся в систему «Автомобилиста»

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

Состав «Автомобилиста» пополнил воспитанник клуба Владимир Кузнецов.

Контракт рассчитан на один год.

Нападающий родился 18 февраля 1998 года в Екатеринбурге, является выпускником «Юности». В МХЛ хоккеист дебютировал в 2014 году, провёл один сезон за «Авто». В 48 матчах на его счету 16 (9+7) очков. Затем хоккеист отправился в Северную Америку, два года выступал в юниорской лиге Квебека за Acadie-Bathurst Titan. В общей сложности в составе канадского клуба игрок провёл 142 матча, набрав 138 (63+75) очков. Кузнецов неоднократно вызывался в юниорские сборные России.

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