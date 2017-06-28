Нападающий Владимир Кузнецов вернулся в систему «Автомобилиста»

Контракт рассчитан на один год.



Нападающий родился 18 февраля 1998 года в Екатеринбурге, является выпускником «Юности». В МХЛ хоккеист дебютировал в 2014 году, провёл один сезон за «Авто». В 48 матчах на его счету 16 (9+7) очков. Затем хоккеист отправился в Северную Америку, два года выступал в юниорской лиге Квебека за Acadie-Bathurst Titan. В общей сложности в составе канадского клуба игрок провёл 142 матча, набрав 138 (63+75) очков. Кузнецов неоднократно вызывался в юниорские сборные России.