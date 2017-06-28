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28 июня 2017, 15:11 | Хоккей: КХЛ | «Прессбол»

Павел Воробей перешел в «Слован»

Обновлено: 15:41
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

Как стало известно «ПБ», белорусский защитник Павел Воробей (1997) заключил контракт с братиславским «Слованом».

Как стало известно ПБ белорусский защитник Павел Воробей (1997) заключил контракт с братиславским <span class=error>Слованом</span>. Увеличить
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Воспитанник «Юности» начинал минувший сезон в команде U-20, выступающей в экстралиге. И, несмотря на амплуа, был одним из лучших бомбардиров среди партнеров: 21 (7+14) очко в 23 матчах. После декабрьского молодежного чемпионата мира в Германии, где парни Юрия Файкова вернули себе прописку в элите, Воробья пригласили в молодечненское «Динамо». В фарм-клубе «зубров» 19-летний хоккеист сыграл еще в 18 поединках, отметившись двумя результативными передачами. Также Павла регулярно приглашали в национальную сборную, и в мае Дэйв Льюис взял игрока на взрослый ЧМ в Кельне и Париже. Там, по признанию тренера, на талантливого парня обратили внимание в том числе заокеанские скауты. Однако грядущий сезон защитник решил провести в КХЛ. Интерес к нему проявлял не только «Слован», но ввиду неопределенности со статусом белорусских хоккеистов российские клубы пока не могли сделать конкретные предложения. В Братиславе же легионерского лимита нет. Минское «Динамо» также вело переговоры, правда, стороны так и не нашли точек соприкосновения.

Новая команда Воробья в прошедшем чемпионате финишировала на 10 месте в конференции и отстала от зоны плей-офф на 8 очков. Сейчас на контракте в «Словане», помимо белоруса, еще пять защитников, в том числе экс-динамовец Иван Шварны и легендарный словак с богатым НХЛовским опытом Андрей Месарош. Тренирует «орлов» Милош Ржига.

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