Павел Воробей перешел в «Слован»
Как стало известно «ПБ», белорусский защитник Павел Воробей (1997) заключил контракт с братиславским «Слованом».
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Видимо, что-то случилось...
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Воспитанник «Юности» начинал минувший сезон в команде U-20, выступающей в экстралиге. И, несмотря на амплуа, был одним из лучших бомбардиров среди партнеров: 21 (7+14) очко в 23 матчах. После декабрьского молодежного чемпионата мира в Германии, где парни Юрия Файкова вернули себе прописку в элите, Воробья пригласили в молодечненское «Динамо». В
Новая команда Воробья в прошедшем чемпионате финишировала на 10 месте в конференции и отстала от зоны
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