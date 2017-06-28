«Барыс» объявил о подписанных контрактах с хоккеистами

Двухсторонние контракты на 2 года:

1. Данияр Самат (защитник, 1999 г. р.) (ранее задрафтован)

2. Данияр Саян (нападающий, 1999 г. р.) (ранее задрафтован).



Двухсторонний контракт на 1 год:

1. Артём Бакушин (защитник, 1997 г. р.).



Сегодня «Снежные Барсы» вышли на первые занятия в рамках предсезонных учебно-тренировочных сборов. В команде есть, как и привычные игроки, так и новые лица. Клуб пригласил на просмотр ряд молодых хоккеистов, в том числе, воспитанников родной ДЮСШ «Барыс».



Из ДЮСШ «Барыс» на просмотр в состав команды «Снежные Барсы» приглашены следующие выпускники школы:

1. Королев Артём (защитник, 2001 г. р.)

2. Бутенко Данил (защитник, 2001 г. р.)

3. Муратов Давид (защитник, 2001 г. р.)

4. Ракишев Амир (защитник, 2000 г. р.)

5. Нероев Валерий (защитник, 1999 г. р.)

6. Танимов Ануарбек (защитник, 1997 г. р.)

7. Бойко Олег (нападающий, 2001 г. р.)

8. Мусоров Максим (нападающий, 2001 г. р.)

9. Гусейнов Диас (нападающий, 2001 г. р.)

10. Филлипенко Станислав (нападающий, 2001 г. р.)

11. Гатиятов Артур (нападающий, 1999 г. р.)

12. Негмет Санжар (нападающий, 1999 г. р.)

13. Адильжанов Амир (нападающий, 1999 г. р.)

14. Кочетков Владимир (нападающий, 1999 г. р.)

15. Верещагин Иван (нападающий, 1999 г. р.).



Из других школ на просмотр в состав команды «Снежные Барсы» приглашены:

1. Арслан Тенгиз (нападающий, 2000 г. р.)

2. Калиновский Ян (нападающий, 1998 г. р.)

3. Ярошенко Егор (нападающий, 1999 г. р.)

4. Байков Никита (нападающий, 1998 г. р.)

5. Иванов Никита (нападающий, 1998 г. р.)

6. Хасымханов Райымбек (нападающий, 1999 г. р.)

7. Сайхан Руслан (вратарь, 1999 г. р.)

8. Прокофьев Вилен (вратарь, 2001 г. р.)

9. Калмыков Роман (вратарь, 2001 г. р.)

10. Шинкарецкий Евгений (защитник, 1999 г. р.).