Кого продавать СКА и почему Уфа рассталась со Сведбергом? Мнения экспертов
Кто из 13 защитников СКА кандидат на выход, каковы шансы Григоренко на Олимпиаду и почему Уфа расходится со Сведбергом? Мнения экспертов.
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Заслуженный мастер спорта и эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников и заслуженный тренер России Юрий Новиков поделились мнениями о защитной линии СКА, шансах Михаила Григоренко попасть на Олимпиаду и необходимости расставания «Салавата Юлаева» с Никласом Сведбергом.
— В СКА на данный момент 13 защитников уровня КХЛ. Кому из них было бы лучше сменить команду?
Гуськов: Я бы выделил Чудинова, потому что ему не досталось возможности сыграть в
Кожевников: Это должен клуб решать. Там есть и травмированные люди, которые не играют. Трудно сказать. Надо знать обстановку в команде. Молодёжи там полно, значит надо Чудинову уходить. Может быть, они отдадут в аренду. Такие вещи трудно знать. Надо понимать, как кто сейчас выглядит, на кого можно надеяться. Я думаю, у них есть две пары, которые готовы ехать на Олимпиаду. Надо исходить из того, что они хотят в этом сезоне, к тому же ещё травмы могут быть. В СКА два основных защитника в конце
Новиков: Питер укрепляется. Может быть, это намёк на советские времена, когда ЦСКА был базовым клубом сборной. Вокруг главного тренера собираются все ведущие игроки. Перед Олимпиадой это понятно. Кого из них выбирать — решат тренерский штаб и руководители. На этом фоне Рукавишников может зависнуть. По Чудинову вопрос, но трудно сказать. Может быть, Яковлев и Рукавишников не пройдут в состав, учитывая эту олимпийскую линию. Но если они не пройдут в Питере, то они будут на уровне любой топовой команды. Я думаю, они будут востребованы в других клубах, если так будет вопрос стоять.
— «Колорадо» не стал предлагать новый контракт Михаилу Григоренко. В случае возвращения в ЦСКА он может стать реальным кандидатом на попадание в состав сборной России на Олимпиаду-2018?
Гуськов: Его шансы, конечно, повысятся. Но, с другой стороны, это право надо заслужить. Если он приедет в КХЛ, ему
Кожевников: Зависеть будет от него, как он будет играть. Мы же много примеров видели людей, которые возвращаются
Новиков: Большинство кандидатов на поездку на Олимпиаду будет из СКА. Но для остальных двери в сборную не закрыты по одной простой причине. Цена вопроса — золотые медали, а они, по моему мнению, даже ценнее кубка Стэнли. Поэтому любой игрок, будь то Григоренко, Иванов, Петров и Сидоров, который прыгнет выше крыши, будет иметь возможность попасть на Игры, потому что ни один тренер не будет выбирать состав по принципу «свой-чужой». Поедут сильнейшие. Но при равных условиях предпочтение всегда будет отдаваться своему игроку. Если хоккеист убедит тренеров сборной в том, что он достоин быть там, то клуб, в котором он играет, не будет иметь значения. Но при равных условиях предпочтение будет отдаваться своему игроку, потому что всегда так было.
— «Салават Юлаев» решил расстаться с вратарём Никласом Сведбергом. Правильно ли поступил клуб, решив сменить первого номера?
Гуськов: Я ждал этого решения практически с конца сезона, после того как «Салават Юлаев» закончил выступления в чемпионате. Думал, что оно будет принято намного быстрее, но это состоялось сейчас. Считаю, что это правильное решение. Уфимцам надо обновлять состав. Тренерский штаб уже обновился, некоторые ребята добавились,
Кожевников: Может быть, Сведберг сам не захотел, мы же не знаем этого. Туда сейчас финны пришли, там другая политика, посмотрим, что будет в Уфе с этой финской семьёй. Он хороший вратарь, но не для чемпионства.
Новиков: Понятно, что вратарь — ключевая позиция во всех клубах, и без него бороться за высокие места невозможно. Руководители видят Сведбергу замену, и я думаю, что она есть. Лучше всего оценку его игре дадут специалисты, которые с ним работали. То, что Уфа не выстрелила даже при всех проблемах с полевыми игроками, раз вратарь не был героем, значит надо
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