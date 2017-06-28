Кого продавать СКА и почему Уфа рассталась со Сведбергом? Мнения экспертов

Заслуженный мастер спорта и эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников и заслуженный тренер России Юрий Новиков поделились мнениями о защитной линии СКА, шансах Михаила Григоренко попасть на Олимпиаду и необходимости расставания «Салавата Юлаева» с Никласом Сведбергом.



— В СКА на данный момент 13 защитников уровня КХЛ. Кому из них было бы лучше сменить команду?



Гуськов: Я бы выделил Чудинова, потому что ему не досталось возможности сыграть в плей-офф, он потерял место в составе. С одной стороны, у него есть ещё один шанс получить доверие Знарка в начале сезоне. С другой стороны, приходят новые хоккеисты, в том числе и Гавриков, которому также надо давать игровое время и ставить в состав. Надо знать, насколько Чудинов не подходил в состав в плей-офф. Вообще, СКА может позволить себе держать и 13 защитников, это не проблема. Не думаю, что клуб будет ими разбрасываться, тем более такими, как Чудинов. Думаю, что он пригодится в любом клубе.

Кожевников: Это должен клуб решать. Там есть и травмированные люди, которые не играют. Трудно сказать. Надо знать обстановку в команде. Молодёжи там полно, значит надо Чудинову уходить. Может быть, они отдадут в аренду. Такие вещи трудно знать. Надо понимать, как кто сейчас выглядит, на кого можно надеяться. Я думаю, у них есть две пары, которые готовы ехать на Олимпиаду. Надо исходить из того, что они хотят в этом сезоне, к тому же ещё травмы могут быть. В СКА два основных защитника в конце плей-офф не играли — Чудинов и Войнов. Остаются один-два защитника, которых можно отдать в аренду.

Новиков: Питер укрепляется. Может быть, это намёк на советские времена, когда ЦСКА был базовым клубом сборной. Вокруг главного тренера собираются все ведущие игроки. Перед Олимпиадой это понятно. Кого из них выбирать — решат тренерский штаб и руководители. На этом фоне Рукавишников может зависнуть. По Чудинову вопрос, но трудно сказать. Может быть, Яковлев и Рукавишников не пройдут в состав, учитывая эту олимпийскую линию. Но если они не пройдут в Питере, то они будут на уровне любой топовой команды. Я думаю, они будут востребованы в других клубах, если так будет вопрос стоять.



— «Колорадо» не стал предлагать новый контракт Михаилу Григоренко. В случае возвращения в ЦСКА он может стать реальным кандидатом на попадание в состав сборной России на Олимпиаду-2018?



Гуськов: Его шансы, конечно, повысятся. Но, с другой стороны, это право надо заслужить. Если он приедет в КХЛ, ему просто-напросто придётся «выстрелить». За одну фамилию и за то, что он играл в НХЛ, просто так в состав не поставят. С первой игры ему надо будет показывать свою состоятельность, причём быть выше на две головы тех ребят, которые уже играют в сборной.



Кожевников: Зависеть будет от него, как он будет играть. Мы же много примеров видели людей, которые возвращаются из-за океана и как они тут играют, здорово или нет. Брать человека просто из-за того, что он в НХЛ играл, — это неправильно, мы на Олимпиаде на этом погорели. Взяли всех энхаэловцев — и что получилось? Результата нет, и у некоторых игры не было. Надо смотреть, как Григоренко будет играть, если ещё он сюда приедет. Они не стремятся сюда приезжать, они там ищут контракты. Но это было бы здорово, игрок он перспективный, дай бог, чтоб у него получилось, если вернётся. Будет хорошо для нашей сборной, если он будет играть и показывать результат.

Новиков: Большинство кандидатов на поездку на Олимпиаду будет из СКА. Но для остальных двери в сборную не закрыты по одной простой причине. Цена вопроса — золотые медали, а они, по моему мнению, даже ценнее кубка Стэнли. Поэтому любой игрок, будь то Григоренко, Иванов, Петров и Сидоров, который прыгнет выше крыши, будет иметь возможность попасть на Игры, потому что ни один тренер не будет выбирать состав по принципу «свой-чужой». Поедут сильнейшие. Но при равных условиях предпочтение всегда будет отдаваться своему игроку. Если хоккеист убедит тренеров сборной в том, что он достоин быть там, то клуб, в котором он играет, не будет иметь значения. Но при равных условиях предпочтение будет отдаваться своему игроку, потому что всегда так было.

— «Салават Юлаев» решил расстаться с вратарём Никласом Сведбергом. Правильно ли поступил клуб, решив сменить первого номера?



Гуськов: Я ждал этого решения практически с конца сезона, после того как «Салават Юлаев» закончил выступления в чемпионате. Думал, что оно будет принято намного быстрее, но это состоялось сейчас. Считаю, что это правильное решение. Уфимцам надо обновлять состав. Тренерский штаб уже обновился, некоторые ребята добавились, кто-то ушёл, поэтому чистка в рядах голкиперов тоже обязательна. Думаю, что у Уфы уже есть отличный вариант на замену Сведбергу.

Кожевников: Может быть, Сведберг сам не захотел, мы же не знаем этого. Туда сейчас финны пришли, там другая политика, посмотрим, что будет в Уфе с этой финской семьёй. Он хороший вратарь, но не для чемпионства.