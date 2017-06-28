Сведберг официально покинул «Салават Юлаев», контракт расторгнут
Вратарь Никлас Сведберг покинул «Салават Юлаев».
Об этом информирует официальный сайт уфимской команды Континентальной хоккейной лиги. Контракт голкипера с уфимским клубом был расторгнут по соглашению сторон. Клуб поблагодарил хоккеиста за профессиональное отношение к делу и пожелал ему успехов в карьере. Ранее «Чемпионат» уже сообщал о том, что игрок покинет команду.
Сведберг выступал за команду из Уфы на протяжении двух сезонов и выиграл бронзовые медали чемпионата Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2015/16.
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