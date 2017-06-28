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28 июня 2017, 14:38 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Сведберг официально покинул «Салават Юлаев», контракт расторгнут

Обновлено: 14:39
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

Вратарь Никлас Сведберг покинул «Салават Юлаев».

Об этом информирует официальный сайт уфимской команды Континентальной хоккейной лиги. Контракт голкипера с уфимским клубом был расторгнут по соглашению сторон. Клуб поблагодарил хоккеиста за профессиональное отношение к делу и пожелал ему успехов в карьере. Ранее «Чемпионат» уже сообщал о том, что игрок покинет команду.

Сведберг выступал за команду из Уфы на протяжении двух сезонов и выиграл бронзовые медали чемпионата Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2015/16.

Салават Юлаев
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