ХК «Салават Юлаев» расторг контракт с Никласом Сведбергом
УФА, 28 июн 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. Шведский голкипер ХК «Салават Юлаев» Никлас Сведберг покидает команду. Как сообщает официальный сайт хоккейного клуба, контракт с 27-летним вратарем расторгнут по соглашению сторон. Сведберг защищал ворота «Салавата Юлаева» на протяжении двух сезонов.
«Дыр в составе у нас нет. Теоретически мы можем завтра начинать чемпионат», — прокомментировал изменения телеканалу БСТ генеральный менеджер ХК «Салават Юлаев» Леонид Вайсфельд.
Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона 2017/2018 начнется 21 августа. С 15 по 18 августа в Уфе пройдет традиционный предсезонный турнир — Кубок Республики Башкортостан.
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