Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30217661/
28 июня 2017, 15:24 | Хоккей: КХЛ | ИА Башинформ

ХК «Салават Юлаев» расторг контракт с Никласом Сведбергом

УФА, 28 июн 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. Шведский голкипер ХК «Салават Юлаев» Никлас Сведберг покидает команду. Как сообщает официальный сайт хоккейного клуба, контракт с 27-летним вратарем расторгнут по соглашению сторон. Сведберг защищал ворота «Салавата Юлаева» на протяжении двух сезонов.

«Дыр в составе у нас нет. Теоретически мы можем завтра начинать чемпионат», — прокомментировал изменения телеканалу БСТ генеральный менеджер ХК «Салават Юлаев» Леонид Вайсфельд.

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона 2017/2018 начнется 21 августа. С 15 по 18 августа в Уфе пройдет традиционный предсезонный турнир — Кубок Республики Башкортостан.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter