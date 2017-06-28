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28 июня 2017, 14:26 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Прощание с арбитром Бутурлиным пройдёт 2 июля

Похороны арбитра КХЛ Михаила Бутурлина пройдут 2 июля на Волковском кладбище.

Адрес: Московская обл., Мытищинский р-н, Московская обл., д. 1, 6 км от МКАД. Отпевание начнётся в 13.00 в храме Воскресения Христова на территории Волковского кладбища.

В качестве главного судьи Бутурлин обслуживал матчи Континентальной хоккейной лиги с сезона-2010/11. Он принял участие в 324 матчах КХЛ, в том числе 27 в плей-офф. Обслуживал два матча серии последнего финала Кубка Гагарина между СКА и магнитогорским «Металлургом».

До работы арбитром играл на позиции нападающего за ЦСКА, «Кристалл», «Витязь», «Ладу», «Амур», минское «Динамо» и минскую «Юность».
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