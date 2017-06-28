Прощание с арбитром Бутурлиным пройдёт 2 июля
Похороны арбитра КХЛ Михаила Бутурлина пройдут 2 июля на Волковском кладбище.
Адрес: Московская обл., Мытищинский
В качестве главного судьи Бутурлин обслуживал матчи Континентальной хоккейной лиги с сезона-2010/11. Он принял участие в 324 матчах КХЛ, в том числе 27 в
До работы арбитром играл на позиции нападающего за ЦСКА, «Кристалл», «Витязь», «Ладу», «Амур», минское «Динамо» и минскую «Юность».
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