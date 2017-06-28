Голкипер Бен Скривенс перейдёт в «Салават Юлаев»
Как стало известно «Чемпионату», вратарь минского «Динамо» Бен Скривенс перейдёт в «Салават Юлаев».
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В ближайшее время о сделке будет объявлено официально. Ранее генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд заявил, что в течение нескольких недель будет объявлено о подписании контракта с новым
В сезоне-2016/17 вратарь провёл 55 матчей регулярного чемпионата, пропустил 2,28 шайбы в среднем за матч и отразил 91,8% бросков. В 5 матчах
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