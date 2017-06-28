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28 июня 2017, 14:12 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Голкипер Бен Скривенс перейдёт в «Салават Юлаев»

Обновлено: 14:39
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

Как стало известно «Чемпионату», вратарь минского «Динамо» Бен Скривенс перейдёт в «Салават Юлаев».

Как стало известно Чемпионату вратарь минского Динамо <span class=error>Бен</span> <span class=error>Скривенс</span> перейдёт в <span class=error>Салават</span> <span class=error>Юлаев</span>. Увеличить
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В ближайшее время о сделке будет объявлено официально. Ранее генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд заявил, что в течение нескольких недель будет объявлено о подписании контракта с новым голкипером-легионером.

В сезоне-2016/17 вратарь провёл 55 матчей регулярного чемпионата, пропустил 2,28 шайбы в среднем за матч и отразил 91,8% бросков. В 5 матчах плей-офф Скривенс попустил 3,55 шайбы в среднем за матч и отразил 89,6% бросков.

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