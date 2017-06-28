Стал известен план предсезонной подготовки СКА

Команда выйдет из отпуска 3 июля, и в течение трёх дней хоккеистов ждут медицинский осмотр и тесты по общефизической подготовке. 10 июля завершится отпуск у игроков, принимавших участие в чемпионате мира 2017 года.



Первый сбор СКА проведёт в Петербурге: с 11 по 27 июля хоккеисты будут тренироваться в многофункциональном спортивном комплексе «Хоккейный город». 30 июля команда отправится в Финляндию, где проведёт четыре дня. В Хельсинки запланированы два товарищеских матча, которые состоятся на «Барона Арене». Соперники петербуржцев станут известны позднее.



5 августа стартует турнир «Sochi Hockey Open», в котором помимо СКА и хозяев примут участие магнитогорский «Металлург», олимпийская сборная России, сборная Канады и «Куньлунь». Заключительные предсезонные матчи СКА сыграет в Ледовом дворце в рамках традиционного турнира имени Пучкова. Турнир будет проходить с 14 по 17 августа.



Регулярный чемпионат-2017/18 для СКА начнётся 21 августа — в этот день «армейцы» дома примут ЦСКА в матче, который определит обладателя Кубка Открытия.