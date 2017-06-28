Александр Гуськов: Допускаю, что Гавриков сам выбрал СКА

Нынешнее хоккейное межсезонье богато на события. Здесь и громкие обмены по обе стороны океана, длительные контрактные саги и громкие заявления. «Советский спорт» обратился к одному из самых видных хоккейных экспертов Александру Гуськову, чтобы услышать его мнение на самые горячие темы. В первой части интервью Александр рассказывает о переходе Владислава Гаврикова в СКА, перспективах Александра Радулова за океаном, а также об итогах драфта НХЛ.

«ЛОКОМОТИВ» ВЫСТУПИЛ В РОЛИ ТЮНИНГ-АТЕЛЬЕ

— Владислав Гавриков перешел из ярославского «Локомотива» в СКА. Насколько это удачная сделка для игрока и для клубов?

— Перед тем, как принять решение, Гавриков, наверняка, все взвесил. Я думаю, ключевым фактором стало то, что Олег Знарок — главный тренер сборной, а в следующем году пройдет Олимпиада. Именно этим руководствовался Владислав, подписывая контракт со СКА. Мне кажется, что от этой сделки выиграли все стороны. «Локомотив» получил приличную компенсацию, а учитывая, что в Ярославле умеют готовить молодых игроков, эти средства помогут клубу в дальнейшем растить хоккеистов для сборной России. СКА получает, пусть и не звездного игрока, Гаврикову еще предстоит работать и работать, но с очень хорошей перспективой.

— Сейчас в СКА 13 защитников на контрактах. Гавриков сможет отвоевать себе место в составе?

— Что касается места в составе и времени на льду, я думаю, что перед подписанием контракта этот момент обговаривался. Владислав обязательно получит шанс себя проявить, ведь на него в СКА рассчитывают, но если он им не воспользуется, то просто так его в состав никто ставить не будет. Все зависит от самого Гаврикова, ему нужно будет здорово себя проявлять, начиная со старта сезона.

— Ярославские болельщики очень недовольны этим переходом, поскольку Гавриков является воспитанником «Локомотива», и многие видели в нем лидера команды в будущем. Они сетуют на то, что клубное руководство не проявило принципиальность в этом вопросе. Что вы думаете об этом?

— Эту ситуацию нужно рассматривать с нескольких сторон. Понятно, что Гавриков воспитанник, будущее «Локомотива» и т. д. Болельщиков в этой ситуации можно понять. Но с другой стороны — это бизнес. Для того, чтобы содержать команду, нужны ресурсы. Если проводить аналогии с автомобильным бизнесом, можно сказать, что «Локомотив» выступил в качестве тюнинг-ателье, которое подготовило очень приличный автомобиль, который в итоге приобрел очень богатый клиент. Сперва посмотрел, покатался, ему понравилось, заплатил необходимую сумму и поставил себе в гараж, в котором уже стоит не одна такая машина. В этой ситуации можно посочувствовать ярославским болельщикам, но в то же время, здесь есть и другие правила игры.

— Вы не считаете, что руководство «Локомотива» должно было пойти на принцип и не отдавать Гаврикова в СКА ни за какие деньги?

— В данном случае только Юрий Яковлев и те люди, которые с ним договаривались, знают все нюансы сделки. Не очень логично нам с вами это обсуждать. Нужно быть Юрием Яковлевым, чтобы знать, что и как происходило.

— Ходят разговоры, что вопрос о переходе решался на более высоком уровне. Вы что-нибудь слышали об этом?

— Нет, ничего такого не слышал. Могу сказать, что если учитывать Олимпиаду и сравнить СКА с командами НХЛ, то в питерском клубе отличная организация, хорошая инфраструктура и по той мощи, игровой и финансовой, которую они за последние годы набрали, этот клуб не уступил заокеанскому. Ни с точки зрения контрактов, ни с точки зрения отношения к игрокам. Вполне возможно, сам Гавриков выбрал СКА, учитывая эти моменты.

«МНОГИЕ КЛУБЫ НХЛ ХОТЯТ ЗАПОЛУЧИТЬ РАДУЛОВА».

— Александр Радулов пока не подписал контракт с «Монреалем», к нему начинают проявлять интерес клубы КХЛ. Как вы думаете, какой вариант продолжения карьеры он выберет?

— Если Радулову поступит достойное предложение, то он останется в НХЛ. В России ему совершенно точно предложат внушительный контракт, от которого мало кто смог бы отказаться. Другое дело — это амбиции самого Александра.

— Приоритетом для него является НХЛ. Но сможет ли он найти достойные варианты в этой лиге, если не удастся заключить контракт с «Монреалем»?

— Если он не сможет заключить контракт с «Монреалем», это не станет проблемой. Я думаю, многие клубы НХЛ хотели бы заполучить его. Существует вариант, что Александр может и не посмотреть на сумму предложенного контракта, а просто останется в лиге, просто потому что хочет играть именно там.

— Что думаете о его возможном появлении в новом клубе НХЛ — «Вегасе»?

— Когда в лиге появляется новичок, это всегда загадка. Такие коллективы могут преподнести любой сюрприз. Достаточно посмотреть на «Куньлунь» в КХЛ, который создали буквально за пару месяцев. Я думаю, что не все к этой команде отнеслись серьезно. Только уже после того, как китайский клуб провел очень неплохой сезон, многие поняли, что недооценили их и отдали очень много очков. Но не только это стало причиной успеха «Куньлуня» — хоккеисты и тренерский штаб своей работой доказали, что достойны такого результата. В «Вегасе» примерно та же картина. В этой команде собрались хоккеисты, которых не защитили, можно сказать, что от них отказались. Уверен, что у всех этих ребят есть амбиции, характер и желание доказать, что с ними зря так поступили. На фоне этого «Вегас» может преподнести сюрприз, а Радулов сделать эту команду ярче.

«ДЛЯ КОСТИНА ОЧЕНЬ ВАЖЕН СТАРТ».

— На драфте НХЛ наших молодых ребят выбирали очень низко. В первом раунде выбрали только Клима Костина и то, в самом конце. С чем это связано?

— Можно сказать, что год на год не приходится. Результаты этого драфта не говорят о том, что у нас нет молодых талантливых игроков и все плохо. Сегодня так, а в следующем году все будет совершенно по-другому. Не стоит делать глобальных выводов. Если бы это была тенденция, которая длится семь-десять лет, тогда нужно было бы задуматься серьезно. А так, Клима Костина выбрали под 31-м номером, но он может так прибавить, что если, условно, провести этот же драфт через два года, он будет там вторым. Каждый игрок раскрывается по-своему.

— Насколько сильно на решение клубов НХЛ влияет «русский фактор»?

— У НХЛ есть свои планы и позиции, от которых там не отступают. Поэтому я не думаю, что «русский фактор» так сильно влияет на выбор русских игроков на драфте. Многие хоккеисты хотят играть в НХЛ, и боссы, а также тренеры клубов это понимают. Они спокойно делают свое дело и знают, какие игроки им нужны. В этом плане у них все в порядке.

— Что можете сказать о перспективах Клима Костина?

— Травма помешала проявить себя Костину в этом сезоне. Сейчас у него достаточно времени, чтобы восстановиться и мобилизовать силы. Ему нужно уверенно показать себя на старте перед тренерами «Сент-Луиса», не сесть в запас и не отправиться в АХЛ. Нужно выстреливать и проявлять свои лучшие качества. Наступает самое важное время для него — первые тренировки, первые игры в составе новой команды.