Форвард Тянулин подпишет просмотровый контракт с «Ак Барсом»
Воспитанник казанского хоккея форвард Артур Тянулин, последние два сезона выступавший за «Оттаву», подпишет просмотровый контракт с «Ак Барсом».
Об этом информирует «БИЗНЕС Online»
Российский нападающий принял решение не ехать в тренировочный лагерь одного из клубов НХЛ, который стартует в начале июля, для того чтобы пройти сборы с казанским «Ак Барсом».
В минувшем сезоне Тянулин занял 11-е место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата лиги Онтарио, на счету игрока 85 (24+61) очков в 67 матчах.
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