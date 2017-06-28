Обзор дня: страшная трагедия хоккейной семьи

Новости из мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

ПОТЕРЯ АРБИТРА.

Мы все видим, как прогрессирует тот или иной хоккеист. Как постепенно он обрастает «мясом», начинает принимать очень зрелые решения и может определить результат матча. Так у арбитров тоже самое. Михаил Бутурлин-младший в последние три года прогрессировал так сильно, что это по-настоящему удивляло. На льду на него было приятно смотреть. Ничего не придумывал, все контролировал, принимал абсолютно верные решения. Бывали неудачные матчи, моменты, но в таких случаях и проверяется класс арбитров. Он мог мгновенно взять себя в руки и вернуться на высокий уровень. Бутурлин практически не работал на международных матчах, но это ничего не означает.

В ИИХФ довольно странная система работы, там нет мгновенной реакции на арбитров, которые внезапно становятся сильнейшими, но уже в этом году Бутурлина хотели рекомендовать на молодежный чемпионат мира, а это последний шаг перед взрослыми турниром. Во вторник Михаила Бутурлина не стало. Тренировался, во время занятия стало плохо, врачи ничем не смогли помочь. Мы пока не знаем подробностей, но просто интересно, не стоит ли лиге больше внимания уделять медицинскому обеспечению наших судей. Этим, кстати, хотела заниматься ассоциация арбитров, но ее разогнали. Но вообще прямо сейчас это неважно. Ушел из жизни и хороший человек. Михаил, например, всегда объяснял мне игровые моменты, а если в каких-то случаях принимал неверные решения, то не стеснялся рассказывать о них, комментируя, почему случилось так, а не иначе. Очень жаль, что хоккейную семью покинул такой человек.

УХОД ВРАТАРЯ.

Никлас Сведберг вчера получил свой годовой контракт себе на счет, и больше он никак не связан с «Салаватом Юлаевым». Контракт с ним расторгнут, а уфимский клуб начнет сезон с другими голкиперами. Леонид Вайсфельд говорит осторожно — достигнута договоренность с одним хоккеистом. Многие считают, что это Бен Скривенс, у которого нет ни малейшей мотивации остаться в минском «Динамо», но по мне так клуб не усилится. Бен вряд ли сильно круче Никласа.

Может быть, все-таки успеют договориться с Антти Ниеми, который покинул «Даллас» в рамках свободного агента и пока не имеет вариантов за океаном? Сведберга в Уфе почему-то не любили, считая, что он пропускает слишком много простых шайб. Но Никлас очень неплохо сыграл два года назад в плей-офф и превращался в надежного вратаря, когда оборона прекращала пожарить. Но в прошлом сезоне у него не было шансов сыграть хорошо, так как клуб постоянно трясло. Впрочем, в «Салавате» считали, что даже в такой ситуации вратарь должен быть уверен в своих силах. А Никлас мог сорваться.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЮНИОРА.

«Авангард» заключил двусторонний контракт с центральным нападающим Дмитрием Жукеновым, который провел два сезона в лиге Квебека и показывал довольно результативный хоккей. Например, в прошлом сезоне у него было 86 очков в 81 матчах, В 2015 году он был выбран на драфте «Ванкувером», но в «Кэнакс» довольно странно относятся к российским ребятам. И у Никиты Трямкина там возникали проблемы, над Андреем Педаном вообще издеваются, и он не возвращается, так как хочет все-таки доказать, что в нем ошибаются.

Какой смысл драфтовать, если хоккеист не нужен? В прошлом году он был в тренировочном лагере, но 6 октября его отправили в юниорскую лигу. Теперь посмотрим, правы ли были в Канаде? Андрей Скабелка наверняка даст ему шанс в третьем-четвертом звеньях, а то и во втором — проверить уровень хоккеиста.

ДОЛГИ «ЛАДЫ».

«Лада» вчера закрыла перед игроками долги за прошлый год, но тут очень непростая ситуация. Дело в том, что в клубе все время обещают премиальные по итогам сезона и три года подряд обманывают хоккеистов. Говорят, что в прошлом сезоне руководство команды даже выдало хоккеистам гарантийное письмо, но весной опять выяснилось, что свободных денег нет. Формально хоккеистам должны премии за год, но мы-то знаем, как все на самом деле.

Так вот, с этой бумагой (все-таки будут оспаривать лишь последний год) хоккеисты отправились в профсоюз игроков, а там посоветовали обратиться в гражданские органы. То ли в прокуратуру, то ли еще куда. Мол, признанный долг есть — надо вернуть. Отлично проводят отпуск в Тольятти. Но самое смешное, что для КХЛ невыплата премиальных не считается существенным долгом. Вернули зарплату — не будет штрафа. Ничего не мешает «Ладе» играть в турнире. Ну и отлично.