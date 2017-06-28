Крэйг Вудкрофт: Мне кажется, что белорусы постигли смысл жизни
Бывший главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Николаеву порассуждал об особенностях белорусского менталитета.
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Видимо, что-то случилось...
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Понимаете белорусский менталитет?
Да.
Чем он отличается от североамериканского?
Ха, интересный вопрос… Ваша культура впечатляет приоритетом семейных ценностей. Для белоруса важно быть хорошим человеком, заботиться о родных и близких. Зарабатывать на жизнь — но в то же время и наслаждаться ей. Мне кажется, что вы постигли смысл жизни. В США и Канаде, для сравнения, люди очень занятые. Везде чувствуется
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