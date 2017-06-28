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28 июня 2017, 11:11 | Хоккей: КХЛ | «Прессбол»

Крэйг Вудкрофт: Мне кажется, что белорусы постигли смысл жизни

Бывший главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Николаеву порассуждал об особенностях белорусского менталитета.

Бывший главный тренер минского Динамо <span class=error>Крэйг</span> Вудкрофт в интервью корреспонденту <span class=error>Прессбола</span> Сергею Николаеву порассуждал об особенностях белорусского менталитета. Увеличить
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Понимаете белорусский менталитет?

Да.

Чем он отличается от североамериканского?

Ха, интересный вопрос… Ваша культура впечатляет приоритетом семейных ценностей. Для белоруса важно быть хорошим человеком, заботиться о родных и близких. Зарабатывать на жизнь — но в то же время и наслаждаться ей. Мне кажется, что вы постигли смысл жизни. В США и Канаде, для сравнения, люди очень занятые. Везде чувствуется какое-то напряжение, все ориентированы на работу. Каждую минуту — миллион каких-то дел. Нередко это приводит к тому, что теряется связь с семьей. Народ не может расслабиться и в итоге занимается саморазрушением. Поверьте, я и правда оценил простоту белорусской жизни. Замечательная черта, на самом деле. За океаном нечто подобное найти сложно.

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