Гендиректор «Лады»: Клуб погасил долги перед хоккеистами

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Ранее глава профсоюза Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Коваленко сообщил ТАСС, что тольяттинский клуб, как и «Адмирал», московское и минское «Динамо», а также выступавший в КХЛ «Медвешчак», имеют долги перед хоккеистами.

«Долги мы уже давно закрыли», — сказал Вдовин. «Лада» имела задолженность за апрель.

Крайним сроком выплаты долгов является 1 июля. В противном случае на клубы будет наложен штраф в размере 20% от суммы задолженности.