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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30206950/
27 июня 2017, 16:27 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Гендиректор «Лады»: Клуб погасил долги перед хоккеистами

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб «Лада» погасил все задолженности перед игроками команды за минувший сезон. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Владимир Вдовин.

Крайним сроком выплаты долгов является 1 июля. Увеличить
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Ранее глава профсоюза Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Коваленко сообщил ТАСС, что тольяттинский клуб, как и «Адмирал», московское и минское «Динамо», а также выступавший в КХЛ «Медвешчак», имеют долги перед хоккеистами.

«Долги мы уже давно закрыли», — сказал Вдовин. «Лада» имела задолженность за апрель.

Крайним сроком выплаты долгов является 1 июля. В противном случае на клубы будет наложен штраф в размере 20% от суммы задолженности.

Лада
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