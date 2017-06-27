Гендиректор «Лады»: Клуб погасил долги перед хоккеистами
МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб «Лада» погасил все задолженности перед игроками команды за минувший сезон. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Владимир Вдовин.
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Ранее глава профсоюза Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Коваленко сообщил ТАСС, что тольяттинский клуб, как и «Адмирал», московское и минское «Динамо», а также выступавший в КХЛ «Медвешчак», имеют долги перед хоккеистами.
«Долги мы уже давно закрыли», — сказал Вдовин. «Лада» имела задолженность за апрель.
Крайним сроком выплаты долгов является 1 июля. В противном случае на клубы будет наложен штраф в размере 20% от суммы задолженности.
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