Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30206754/
27 июня 2017, 16:13 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

ЦСКА пока не может договориться с хоккеистом Капризовым о продлении контракта

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги ЦСКА пока не нашел точек соприкосновения с форвардом Кириллом Капризовым по продлению контракта. Об этом ТАСС сообщил президент армейцев Игорь Есмантович.

Форвард перешел в ЦСКА из Салавата Юлаева в мае в обмен на денежную компенсацию подписав со столичной командой однолетний контракт. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Капризов перешел в ЦСКА из «Салавата Юлаева» в мае в обмен на денежную компенсацию, подписав со столичной командой однолетний контракт. Позднее президент армейцев заявил, что клуб хочет подписать с 20-летним форвардом более длительное соглашение.

«Переговоры с Капризовым не завершены. Сегодня встречались с агентом, продолжаем искать точки соприкосновения. Пока не найдены — ни по сроку, ни по финансам», — сказал Есмантович.

В составе молодежной сборной России Капризов в этом году стал бронзовым призером чемпионата мира, а также лучшим бомбардиром и снайпером турнира. В минувшем сезоне он провел 54 матча за «Салават Юлаев», в которых набрал 45 очков (23 шайбы + 22 передачи). В этом же сезоне нападающий установил рекорд по результативности для игроков не старше 20 лет (42 очка в 43 матчах), побив достижение Евгения Кузнецова пятилетней давности.

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Есмантович: ЦСКА имеет предпосылки для перехода в клуб игроков НХЛ Орлова и Любимова

Есмантович: ЦСКА имеет предпосылки для перехода в клуб игроков НХЛ Орлова и Любимова

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Московский ЦСКА имеет предпосылки для перехода в клуб игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — защитника «Вашингтона» Дмитрия Орлова и нападающего «Филадельфии» Романа Любимова. Об этом ТАСС сообщил президент ЦСКА Игорь Есмантович.
Еще 7 новостей  Все новости
27 июня

Шаг к восстановлению: у РУСАДА появился новый глава наблюдательного совета

Есмантович: ЦСКА имеет предпосылки для перехода в клуб игроков НХЛ Орлова и Любимова

Роман Ротенберг: ФХР ведет антидопинговый мониторинг по хоккеистам всех сборных России