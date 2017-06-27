Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30206309/
27 июня 2017, 15:43 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Есмантович: ЦСКА имеет предпосылки для перехода в клуб игроков НХЛ Орлова и Любимова

Обновлено: 16:04
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Московский ЦСКА имеет предпосылки для перехода в клуб игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — защитника «Вашингтона» Дмитрия Орлова и нападающего «Филадельфии» Романа Любимова. Об этом ТАСС сообщил президент ЦСКА Игорь Есмантович.

Ранее оба хоккеиста получили квалификационные предложения от своих клубов в НХЛ. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Орлов, права на которого в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) принадлежат ЦСКА, последние шесть лет провел в «Вашингтоне», в 95 матчах за команду в минувшем сезоне он набрал 36 очков (6 шайб + 30 передач). Защитник является чемпионом мира 2014 года и бронзовым призером турнира 2016 и 2017 годов. Любимов в прошедшем сезоне провел за «Филадельфию» 47 матчей, набрал 6 (4+2) очков. В составе ЦСКА он становился финалистом Кубка Гагарина, бронзовым призером чемпионата мира 2016 года.

Ранее оба хоккеиста получили квалификационные предложения от своих клубов.

«Мы продолжаем вести переговоры с Орловым и Любимовым. Надеемся, что они завершатся благополучно. Предпосылки для этого есть, пока они не подписали контракты с другими командами», — сказал Есмантович.

Российский нападающий Михаил Григоренко, выступающий в НХЛ за «Колорадо», не получил квалификационного предложения от своего клуба. «Сейчас Григоренко без контракта, после 1 июля продолжим с ним переговоры в открытой форме», — сообщил президент ЦСКА.

В прошедшем сезоне Григоренко набрал 23 очка (10 шайб + 13 передач) в 75 матчах регулярного чемпионата.

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

ЦСКА пока не может договориться с хоккеистом Капризовым о продлении контракта

ЦСКА пока не может договориться с хоккеистом Капризовым о продлении контракта

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги ЦСКА пока не нашел точек соприкосновения с форвардом Кириллом Капризовым по продлению контракта. Об этом ТАСС сообщил президент армейцев Игорь Есмантович.
Еще 7 новостей  Все новости
27 июня

Шаг к восстановлению: у РУСАДА появился новый глава наблюдательного совета

Есмантович: ЦСКА имеет предпосылки для перехода в клуб игроков НХЛ Орлова и Любимова

Роман Ротенберг: ФХР ведет антидопинговый мониторинг по хоккеистам всех сборных России