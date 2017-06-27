Есмантович: ЦСКА имеет предпосылки для перехода в клуб игроков НХЛ Орлова и Любимова

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Орлов, права на которого в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) принадлежат ЦСКА, последние шесть лет провел в «Вашингтоне», в 95 матчах за команду в минувшем сезоне он набрал 36 очков (6 шайб + 30 передач). Защитник является чемпионом мира 2014 года и бронзовым призером турнира 2016 и 2017 годов. Любимов в прошедшем сезоне провел за «Филадельфию» 47 матчей, набрал 6 (4+2) очков. В составе ЦСКА он становился финалистом Кубка Гагарина, бронзовым призером чемпионата мира 2016 года.

Ранее оба хоккеиста получили квалификационные предложения от своих клубов.

«Мы продолжаем вести переговоры с Орловым и Любимовым. Надеемся, что они завершатся благополучно. Предпосылки для этого есть, пока они не подписали контракты с другими командами», — сказал Есмантович.

Российский нападающий Михаил Григоренко, выступающий в НХЛ за «Колорадо», не получил квалификационного предложения от своего клуба. «Сейчас Григоренко без контракта, после 1 июля продолжим с ним переговоры в открытой форме», — сообщил президент ЦСКА.

В прошедшем сезоне Григоренко набрал 23 очка (10 шайб + 13 передач) в 75 матчах регулярного чемпионата.