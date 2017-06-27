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27 июня 2017, 14:59 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Нападающий Трубачёв останется в «Северстали»

Нападающий Юрий Трубачёв продолжит выступать за череповецкую «Северсталь».

Об этом стало известно «Чемпионату». Новое соглашение между игроком и клубом Континентальной хоккейной лиги будет рассчитано на сезон.

Трубачёв выступает за череповецкую команду последние три сезона. В сезоне-2016/17 нападающий провёл 59 матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, забросил 7 шайб и отдал 20 голевых передач. Показатель полезности составил «-9». Всего на уровне Континентальной хоккейной лиги хоккеист провёл 446 матчей и набрал 168 очков.

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