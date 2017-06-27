Олимпиада важнее НХЛ. Кто остался в России ради поездки в Пхёнчхан
Гавриков отказал «Коламбусу» и перешёл в СКА, а Ткачёву пообещали звёздного партнёра в тройку. Кто ещё решил остаться в России для ОИ?
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Владислав Гавриков
По окончании сезона КХЛ воспитанник ярославского «Локомотива» Гавриков принял участие в чемпионате мира, где был одним из лучших защитников в команде. Ещё в конце регулярного чемпионата Владислав получил предложение от клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс». Защитник взял время на раздумья, не ответил на квалификационное предложение «Локомотива», а в конце июня решил остаться и перешёл в СКА. По нашей информации, «армейцы» заплатили за него 115 млн рублей «Локомотиву».
«Принял решение остаться в России, здесь у меня есть отличная возможность играть и расти как хоккеист. Имею огромное желание играть в сборной, проявить себя в клубе под руководством Олега Знарка, получить возможность выступить на Олимпийских играх. Хорошо знаю требования главного тренера, что тоже поможет мне в адаптации», — цитирует Гаврикова
Антон Бурдасов
Победитель молодёжного чемпионата мира 2011 года Антон Бурдасов после удачных последних двух сезонов в «Авангарде» оказался на распутье. Поездка в НХЛ или попытка попасть на Олимпиаду-2018 в Пхёнчхан. 30 апреля Бурдасов принял квалификационное предложение омского «Авангарда» и продлил контракт на два года, а спустя два дня он стал участником обмена. Антон отправился в ЦСКА, который будет одним из двух базовых клубов для сборной в следующем сезоне.
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Воспитанник челябинского хоккея не закрепился в «Тракторе», уехал играть в МХЛ в Оренбург, где его заметила «Сибирь». На второй год в Новосибирске он стал игроком основного состава, а
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В сезоне-2013/14 Шалунов поехал в систему клуба «Чикаго Блэкхоукс», и ему не удалось закрепиться даже в клубе АХЛ, а почти весь год он провёл в ECHL. По возвращении в Россию его приютила «Сибирь», где потребовался год на «реанимацию». Через год он «выстрелил» и стал привлекаться в сборную России, в это же время он стал больше играть на позиции центрфорварда. Три года в «Сибири» не прошли даром, им заинтересовались клубы НХЛ и
«У ребят появляется реальный шанс сыграть на Олимпийских играх. Понятно, что он появился бы, если бы они поехали играть в Северную Америку. Но теперь такой возможности нет, кроме того непонятно, что будет со следующей Олимпиадой. Пока такой шанс представился, многие ребята останутся и постараются попасть в состав сборной. Если говорить про моих клиентов, то все, кто имел предложения из НХЛ, скорее всего, останутся. Речь идёт про Шалунова, Шумакова, Бурдасова, всего человек
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