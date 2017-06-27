Форвард Алексей Глухов покинул хоккейный клуб «Сибирь»
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
МОСКВА, 27 июн —
Р-Спорт. Новосибирская «Сибирь» расторгла контракт с нападающим Алексеем Глуховым, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
Форвард пришел в команду по ходу прошлого сезона из омского «Авангарда». В составе «Сибири» он провел 31 матч, набрал 8 очков (4 шайбы и 4 передачи). Его контракт был рассчитан до апреля 2018 года.
«Сибирь» по итогам регулярного чемпионата КХЛ прошлого сезона не смогла пробиться в
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