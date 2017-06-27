Форвард Алексей Глухов покинул хоккейный клуб «Сибирь»

Форвард пришел в команду по ходу прошлого сезона из омского «Авангарда». В составе «Сибири» он провел 31 матч, набрал 8 очков (4 шайбы и 4 передачи). Его контракт был рассчитан до апреля 2018 года.

«Сибирь» по итогам регулярного чемпионата КХЛ прошлого сезона не смогла пробиться в плей-офф.