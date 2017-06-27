Мильштейн считает, что у Гусева есть причины остаться в ХК СКА на олимпийский сезон

«Тампа» и «Вегас» ранее произвели обмен, по итогам которого к новому клубу лиги перешли права на Гусева.

«Ждать три года — не очень хороший вариант, когда тебя зовут в НХЛ уже сейчас. Тем более пример Артемия Панарина показывает, как при контракте новичка можно хорошо зарабатывать на бонусах. Но в ситуации Гусева — это чистая классика, потому что есть аргументы в пользу того, чтобы и выступать за СКА в олимпийский сезон», — считает Мильштейн, чьи слова приводятся на официальном сайте НХЛ.