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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30202155/
27 июня 2017, 11:41 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Мильштейн считает, что у Гусева есть причины остаться в ХК СКА на олимпийский сезон

МОСКВА, 27 июн — Р-Спорт. Агент российского хоккеиста Никиты Гусева Дэн Мильштейн заявил, что у форварда есть аргументы в пользу того, чтобы провести олимпийский сезон в санкт-петербургском СКА, а не в НХЛ.

«Тампа» и «Вегас» ранее произвели обмен, по итогам которого к новому клубу лиги перешли права на Гусева.

«Ждать три года — не очень хороший вариант, когда тебя зовут в НХЛ уже сейчас. Тем более пример Артемия Панарина показывает, как при контракте новичка можно хорошо зарабатывать на бонусах. Но в ситуации Гусева — это чистая классика, потому что есть аргументы в пользу того, чтобы и выступать за СКА в олимпийский сезон», — считает Мильштейн, чьи слова приводятся на официальном сайте НХЛ.

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