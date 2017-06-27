7 клубов КХЛ, которым ещё нужно искать новых игроков

СКА

Чемпион КХЛ из Санкт-Петербурга в это межсезонье не спешит с проведением трансферной политики и не совершает массовых закупок, подобно московским «армейцам». Главной задачей в это лето для питерцев стало не усиление и так мощнейшего по именам состава, который катком проехался в прошлом сезоне по всем командам КХЛ, а сохранение звёзд первой величины.

И эта задача была бы вполне выполнима, если бы не амбиции многих игроков СКА, которые после триумфа в Кубке Гагарина всё пристальнее посматривают в сторону НХЛ. Так, Вадим Шипачёв уже стал игроком «Вегаса», также всё чаще появляются сообщения, что Евгений Дадонов уже в следующем сезоне будет выступать в лучшей лиге мира, а Илья Ковальчук подумывает о возобновлении карьеры в НХЛ.

Поэтому при худшем раскладе СКА может потерять свою основную атакующую силу, но восполнять эти теоретические потери питерцы пока не торопятся. На данный момент в линии нападения СКА усилился только Виктором Комаровым из «Лады» и Данилой Квартальновым из ЦСКА, но эти игроки в лучшем случае будут претендовать на четвёртое звено команды из Санкт-Петербурга. Кроме того, СКА может стать приютом для очередного россиянина, не сумевшего построить карьеру в НХЛ. Речь о Сергее Калинине, права на которого были выменяны питерцами у «Авангарда». Но, во-первых, омич ещё надеется остаться за океаном, а во-вторых, при всём желании в Сергее трудно разглядеть преемника Шипачёва или Дадонова в плане набранных очков и заброшенных шайб.



Очевидно, СКА ждёт открытия рынка свободных агентов в Америке, после которого станет понятно, кто из мастеровитых и качественных игроков с энхаэловским опытом может пополнить состав действующего чемпиона, а за ценой питерцы, как обычно, не постоят.

Откладывая решение вопроса по нападающим, СКА укрепляет и так мощную линию защиты. В Санкт-Петербурге со следующего сезона будет выступать обладатель кубка Стэнли в составе «Чикаго» Давид Рундблад, а также один из лучших российских защитников КХЛ Владислав Гавриков.

«Динамо» (Москва)

Московское «Динамо» пока не впечатляет на трансферном рынке, но эта ситуация вполне понятна и объяснима: бело-голубые сейчас думают не о новых приобретениях, а о сохранении команды в КХЛ. Прежнее руководство московского клуба во главе с Андреем Сафроновым не может рассчитаться с многомилионными долгами по зарплате игрокам, а новая структура, от имени которой и была подана в КХЛ заявка на следующий сезон, не может либо не хочет брать на себя эти обязательства.

В такой ситуации действующим игрокам ничего не остаётся, как привлекать внимание общественности и СМИ, а о новых контрактах и переходах пока и речи нет.



Впрочем, до обострения конфликта бело-голубые всё же проявляли активность на трансферном рынке. Был продлено соглашение с атакующим защитником Хиетаненом, остались в команде основной голкипер Ерёменко, молодые форварды Ансель Галимов и Даниил Тарасов. Но были и потери: защитник Миронов уехал в «Колорадо», завершил карьеру Горовиков, покинули команду Цветков, Кашпар и вратарь Лазушин.



Что касается усиления извне, то пока из успехов динамовцев можно отметить только подписание Михаила Варнакова, которому явно нужна встряска в карьере. Остальные новички «Динамо» — «возвращенцы» из скрытой аренды: Шарыченков, Корягин и Синицын.



До возникновения проблемной ситуации ходили разговоры о приобретении «Динамо» сильного центра из «Барыса» Дастина Бойда, но сейчас по понятным причинам они утихли. Теперь московский клуб ждёт разрешения острого вопроса по существующим долгам и в результате может потерять драгоценное время для комплектования команды на следующий сезон.

«Динамо» (Минск)

Белорусский хоккей в целом и минское «Динамо» в частности переживает период разочарования в легионерах. Натурализованные игроки не помогли сборной на чемпионате мира избежать унизительной борьбы за право остаться в элите мирового хоккея, а клуб из столицы республики, проведя неплохую «регулярку», был полностью переигран в первом раунде плей-офф «Локомотивом».



Минчан покинул главный тренер канадец Вудкрофт, не будут выступать за «Динамо» вратарь Кевин Лаланд, форварды Аарон Палушай и Мэтт Эллисон, а результативный защитник Ник Бэйлен покинул белорусскую команду ещё по ходу прошлого сезона.



При этом в Беларуси налицо кризис в воспитании молодого талантливого поколения, интересные игроки практически не появляются на просторах наших географических соседей. Этот вопрос поднимается на самом высоком уровне, президент страны Александр Лукашенко обещает разобраться в ситуации, но пока у единственного представителя Беларуси в КХЛ полное непонимание дальнейшего пути развития и, как следствие, пассивность трансферной кампании.



Помимо названных хоккеистов команду покинули Сергей Костицын, близок к подписанию контракта с «Салаватом» Бен Скривенс, не определена кандидатура главного тренера. Единственным же приобретением «Динамо» на данный момент является молодой белорусский защитник Роман Дюков, проведший прошлый сезон в ECHL, где, судя по статистике, выступил на неплохом уровне. Минчанам просто необходимо как можно быстрее выбирать вектор развития и укреплять состав, иначе в следующем сезоне о выходе в плей-офф придётся только мечтать.

«Барыс»

Схожее с минским клубом положение дел в это межсезонье складывается в астанинском «Барысе». Казахстанский клуб, равно как и сборная этой страны, долгое время выезжал на легионерах, но в грядущем сезоне ситуация рискует измениться. Брэндон Боченски объявил о завершении карьеры, не спешит продлевать контракт с «Барысом» Дастин Бойд, а Найджел Доус не горит желанием оставаться в Астане без своих многолетних партнёров. Кроме того, закончилось трудовое соглашение с клубом и у атакующего защитника Кевина Даллмэна.

«Барыс» должен был быть готов к тому, что эпоха этих натурализованных хоккеистов рано или поздно завершится, хотя бы потому, что уже в Астану они приехали далеко не восемнадцатилетними юниорами, но существующий сугубо в интересах сборной казахстанский клуб не имел другого пути, кроме как наигрывать молодёжь для национальной команды, в то время как Боченски и Ко зарабатывали очки и добывали победы.



Вырастить поколение местных игроков, уровень которых позволял бы «Барысу» конкурентно выступать в КХЛ, в Казахстане не получилось, а в нынешнее межсезонье, похоже, клубу придётся расстаться со всеми лидерами, и в следующем чемпионате астанинцы рискуют остаться у разбитого корыта. Чтобы этого не допустить, у «Барыса» есть только один выход — искать новых легионеров для первого звена, и рассчитывать, что они смогут как их предшественники держать команду на плаву.



Но кипучей работы в этом направлении не видно, и пока новый главный тренер «Барыса» Евгений Корешков получил в своё распоряжение только одного новичка-иностранца. Им стал канадский форвард Линден Вей, отыгравший прошлый сезон в системе «Калгари». Адаптироваться в Астане Вею наверняка поможет Кори Тривино, имеющий ещё год контракта с «Барысом», а также, возможно, Мартин Сент-Пьерр, не определившийся со своим будущим. Но смогут ли эти хоккеисты достойно заменить звено Боченски, или казахстанскому коллективу стоит расширить список покупок? Определяться «Барысу» нужно уже сейчас.

«Сибирь»

В это межсезонье новосибирский клуб стал главным пострадавшим в период трансферной активности клубов побогаче и растерял многие важные элементы команды, которую кропотливо собирал генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский. В Омск перебрался главный тренер Андрей Скабелка, в Екатеринбург — форвард Миловзоров, а сразу три хоккеиста, лидеры клуба Максим Шалунов, Сергей Шумаков и Константин Окулов попали под призыв московского ЦСКА.



После таких потерь сразу стало понятно, что равнозначную замену ушедшим «Сибири» попросту не найти, и новосибирцы принялись собирать новую команду. Главным тренером был назначен Павел Зубов, в состав подписаны шведы Закриссон и Бергстрём, опытный Коньков и молодые, требующие доработки Левицкий, Шаров, Сигарёв и Барбашёв. С таким составом «Сибири» можно вступать в новый сезон, но весь вопрос в том, на что будут претендовать новосибирцы.

За последние пять лет команда приучила своих болельщиков к позитивным эмоциям, и непопадание в прошлом сезоне в плей-офф стало для них неприятным шоком. Если «Сибирь» не хочет вернуться к тем временам, когда участие в весенней части чемпионата приравнивалось к большому празднику, то нынешняя селекция новосибирцев требует усиления, причём не столько количественного, сколько качественного. Понятно, что бюджет «Сибири» не позволяет разгуляться, да и трансферный рынок не радует обилием выбора, но Фастовский не зря считается одним из самых сильных менеджеров в России, и болельщики верят, что он вновь сможет собрать в Новосибирске крепкую, злую и побеждающую команду.

«Ак Барс»

Казанский «Ак Барс» — оплот стабильности в нашем хоккее, но, кажется, в столице Татарстана давно назрела встряска, которой, похоже, в преддверии следующего сезона опять не произойдёт. На трансферном рынке «Ак Барс» ведёт себя более, чем скромно, сделав ставку на переподписание старых контрактов. Так, в Казани остаются Азеведу, Секач, Свитов, Малыхин, Ткачёв, Яруллин, Токранов — иными словами, все лидеры клуба за исключением Михаила Варнакова, перебравшегося в московское «Динамо». Но об уходе форварде, который, имея солидную зарплату, совершенно растворялся в плей-офф, в Казани вряд ли будут долго сожалеть.



«Ак Барс» в следующем чемпионате останется самим собой, и, казалось бы, за команду можно только порадоваться.

Вот только главный хоккейный клуб Татарстана брал последний трофей семь лет назад, а в минувшем плей-офф казанцы совершенно ничего не смогли противопоставить «Магнитке». В таких условиях весьма странно держаться за имеющийся состав, не заботясь о вливании новой крови. На данный момент в графе приобретений «Ак Барса» значится только оптовая закупка восьмерых хоккеистов из «Кузни», взятых на вырост и не готовых ещё к выступлению на высшем уровне в составе топ-клуба.

Немного обнадёживают казанских болельщиков потенциальные приобретения нападающих Антона Ландера из «Эдмонтона» и местного любимца Даниса Зарипова, но даже если они совершатся, это не изменит общей картины топчущегося на одном месте клуба с большими амбициями и порой излишне консервативным главным тренером.

«Металлург» (Магнитогорск)

«Магнитку» нельзя упрекнуть в пассивности во время межсезонья, но пока уральцы тратят все селекционные силы на то, чтобы восполнить урон от трансферных потерь. Этим летом «Металлург» покинули сразу три основных защитника, на место которых были приглашены опытные Денис Денисов и Николя Шаус. Гипотетический переход Зарипова призван компенсировать Эллисон, а вот потери Сёмина, Санталы и Вольски «Магнитке» пока крыть нечем.

Впрочем, в том, что Геннадий Величкин что-нибудь придумает, сомневаться не приходится, но проблема, как кажется, лежит в другой плоскости. «Магнитка» может стать одной из самых возрастных команд чемпионата, организовав внутрикомандное сообщество «Кому за тридцать», в который и войдут все новички уральцев.