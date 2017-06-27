Сильнейшие игроки «Адмирала» возвращаются в клуб

Нападающий «Адмирала» и лучший новичок сезона Континентальной хоккейной лиги Владимир Ткачев подписывает новый контракт с клубом Владивостока. Тем самым развеяны слухи о его переходе в другую команду, сообщает РИА VladNews.

Как известно, талантливый нападающий провел в 2016−17 годах лучший для себя сезон. 24 мая в Москве на церемонии закрытия чемпионата он получил приз имени Алексея Черепанова.

Вот что 21-летний форвард сам думает о прошедшем сезоне и своих планах на перспективу: — В первую очередь хотел бы поблагодарить тренерский штаб «Адмирала» и руководство клуба за то, что поверили в меня, дали мне шанс. Естественно, огромная благодарность моим детским тренерам Станиславу Михайловичу Фролову и Виктору Владимировичу Архипову за то, что воспитали меня.

Было приятно получить награду. Спасибо КХЛ, что выбрали меня. Постараюсь не останавливаться на этом. Год назад, когда я только оказался в «Адмирале», даже не думал ни о каких наградах, главным было попасть в состав. Все началось с предсезонных матчей, именно тогда появилась уверенность, что я могу. Нас хорошо подготовили к сезону, и это тоже придало уверенности.

Весь сезон на одном бомбардирском уровне пройти не удалось. Думаю, что это произошло в силу возраста, не хватало стабильности, где-то уставал. Много болел, как никогда много, раньше такого не было. Отсюда спады в игре. Буду стараться исправиться в следующем сезоне и пройти его на одном стабильно высоком уровне. По крайней мере, цель такую я себе уже поставил.

Был вызов в сборную страны, но я в то время был травмирован и не поехал. Чемпионат мира смотрел, следил за командой. Очень обидно проиграли канадцам. Играли хорошо два периода, давили соперника. Не знаю, что случилось в третьем периоде, не мне судить. Олимпиада? Для начала нужно просто попасть в сборную, потом все остальное. Рано об этом думать.

На каникулах в Омске я катался с командой, которую тренирует мой детский тренер Станислав Михайлович Фролов, занимался в зале. И полечу во Владивосток на сборы.