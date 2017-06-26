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Во время чемпионата мира я не раз подходил к Гаврикову и тихонько спрашивал, где он проведет следующий сезон.

— Я еще не решил, — всегда отвечал он.

Только в последний день перед отъездом в аэропорт он уже, казалось, готов был сказать правду, но, отойдя на пару метров от толпы, прошептал:

— Я еще думаю.

Но то, что Гавриков не уедет, стало ясно еще после вылета ярославского клуба из плей-офф. Мне рассказали, но «Коламбус», владеющий правами на него, уговаривал хоккеиста приехать, закончить сезон с ними, поиграть в Кубке Стэнли. Но он отказался. Выбрал чемпионат мира, хотя успевал бы и в Кельн, так как у клуба было немного шансов пройти первый раунд.

Как-то Владислав сказал, что для него выступление на Олимпиаде чего-то стоит, и он бы не хотел пропускать турнир только из-за того, что у него есть другая мечта. В конце концов, НХЛ никуда не убежит, если не будет травм, и Гавриков не потеряет мотивацию. С первым не предугадаешь, а за второй аргумент я спокоен. Один из самых серьезных защитников нового поколения, который серьезно относится к своей работе и не склонен тратить время на пустяки.

СКА включился в борьбу за защитника еще в прошлом сезоне, а после удачного для него чемпионата мира более настойчиво вступил в переговоры. Напомним, что Владислав, играя очень много в Кельне, не позволил забить в свои смены ни одного гола и показал себя очень солидно на таком уровне. Питерцы пообещали Владиславу золотые горы, но главный вопрос нужно было решить с «Локомотивом».

Ярославский клуб в последнее время легко идет на сделки, старается экономить и не тратить деньги попусту, так как уже все было потрачено гораздо раньше. Например, можно вспомнить приглашение тренера Шона Симпсона, который заработал солидную компенсацию и, как шутили потом хоккеисты, стал самым высокооплачиваемым тренером в мире, получив деньги за девять матчей.

То, что предложили ярославскому клубу, устроило президента клуба. Он мог бы не продавать и повторить предложение, Владислав остался бы в родной команде, ведь для него на первом месте была Олимпиада. Однако столько денег одному хоккеисту в «Локомотиве» не платили никогда — нерентабельно было его держать даже год или два.

На прошлой неделе Владислав уехал в Коламбус, где руководство клуба показывало ему, что да как устроено, наверняка запланирована и встреча с Джоном Тортореллой, но сейчас главному тренеру «Блю Джекетс» уже нет смысла говорить с хоккеистом. Что там будет через два года? Я уверен, что в клубе НХЛ если не серьезно обиделись, но определенную зарубку на будущее сделали. И через два года Гаврикову, если он согласится поехать в НХЛ, придется сделать многое, чтобы растопить недоверие.

СКА же можно поздравить с приобретением. Они получили игрока честно, по привычным кахаэловским правилам, а мы знали примеры, когда переходы организовывались и другими способами. Вспомните Кирилла Капризова.

Выиграла и национальная команда. Если все будет в порядке со здоровьем, то Гавриков точно поедет на Олимпиаду и будет играть в первой паре обороны. Теперь бы еще понять, не испортят ли его деньги — но до сих пор он ни разу не давал повода усомниться в своей разумности.

Теперь ярославскому клубу надо достойно распорядиться деньгами за Владислава. Задач с Алексея Кудашова никто не снимает, а состав стал слабей. Особенно — линия обороны.

Алексей ШЕВЧЕНКО.