Хоккеист сборной России Гавриков перешел из «Локомотива» в СКА
МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Защитник сборной России по хоккею Владислав Гавриков перешел из ярославского «Локомотива» в
санкт-петербургский СКА в обмен на денежную компенсацию. Об этом сообщается на официальном сайте железнодорожников.
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«ХК “Локомотив” сообщает о том, что защитник Владислав Гавриков переходит в ХК СКА в обмен на серьезную денежную компенсацию», — говорится в сообщении.
Гавриков, являющийся воспитанником хоккейной школы «Локомотива», выступал за основную команду с 2014 года. В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги он провел 69 матчей, в которых забросил четыре шайбы и сделал восемь результативных передач.
В составе сборной России защитник стал бронзовым призером чемпионата мира 2017 года.
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