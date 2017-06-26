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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30196809/
26 июня 2017, 20:11 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Хоккеист сборной России Гавриков перешел из «Локомотива» в СКА

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Защитник сборной России по хоккею Владислав Гавриков перешел из ярославского «Локомотива» в санкт-петербургский СКА в обмен на денежную компенсацию. Об этом сообщается на официальном сайте железнодорожников.

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«ХК “Локомотив” сообщает о том, что защитник Владислав Гавриков переходит в ХК СКА в обмен на серьезную денежную компенсацию», — говорится в сообщении.

Гавриков, являющийся воспитанником хоккейной школы «Локомотива», выступал за основную команду с 2014 года. В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги он провел 69 матчей, в которых забросил четыре шайбы и сделал восемь результативных передач.

В составе сборной России защитник стал бронзовым призером чемпионата мира 2017 года.

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