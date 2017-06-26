Мухометов: Ткачёв — игрок «Адмирала», расторжение контракта — технический момент
Генеральный менеджер «Адмирала» Ильдар Мухометов прокомментировал расторжение контракта с нападающим Владимиром Ткачёвым.
«Расторжение контракта — технический момент, связанный с переподписанием нового соглашения. Ткачёв — игрок “Адмирала”, который будет радовать своей игрой наших болельщиков и в новом сезоне», — заявил функционер.
В сезоне-2016/17 Ткачёв набрал 39 (14+25) очков в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В пяти матчах
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