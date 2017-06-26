Ткачёв расторг контракт с «Адмиралом», СЮ подписал двух молодых форвардов

Об этом сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. При этом права на игрока остались у дальневосточного клуба.

В сезоне-2016/17 на счету игрока 39 (14+25) очков в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В пяти матчах плей-офф Ткачёв набрал 3 (1+2) очка. Также на уровне КХЛ он выступал за СКА и «Авангард». В общей сложности на уровне КХЛ Ткачёв провёл 58 матчей и набрал в них 42 очка.

Также официальный сайт лиги сообщает, что «Салават Юлаев» заключил пробные контракты с нападающими 1997 года рождения Александром Ренёвым и Александром Янчуком.