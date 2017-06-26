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26 июня 2017, 12:44 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Ткачёв расторг контракт с «Адмиралом», СЮ подписал двух молодых форвардов

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

«Адмирал» и нападающий Владимир Ткачёв расторгли контракт по инициативе хоккеиста.

Об этом сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. При этом права на игрока остались у дальневосточного клуба.

В сезоне-2016/17 на счету игрока 39 (14+25) очков в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В пяти матчах плей-офф Ткачёв набрал 3 (1+2) очка. Также на уровне КХЛ он выступал за СКА и «Авангард». В общей сложности на уровне КХЛ Ткачёв провёл 58 матчей и набрал в них 42 очка.

Также официальный сайт лиги сообщает, что «Салават Юлаев» заключил пробные контракты с нападающими 1997 года рождения Александром Ренёвым и Александром Янчуком.

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