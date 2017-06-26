Сеничев: КХЛ через неделю может отправить клубам уточненный вариант календаря

В пятницу КХЛ сообщила, что разослала в клубы проект календаря на новый сезон. По словам Сеничева, «Трактор» не устроило в нем то, что клуб, празднующий в декабре 70-летие, проведет в этом месяце девять матчей подряд на выезде.

«Согласно календарю у нас получается в декабре девять выездных, а в январе — восемь домашних матчей. Мы просили отдать нам вторую часть декабря под празднование, и тогда все срастется, — сказал он. — В лиге нам сообщили, что занимаются этим вопросом, и сказали, что все будет хорошо. Думаю, через неделю календарь нам разошлют еще раз, а потом будут утверждать».